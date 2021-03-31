النزاهة العراقية: السجن 15 سنة لمدير المصرف الزراعي الأسبق في ميسان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ بالسجن لمدة (15) سنة للمدير الأسبق للمصرف الزراعي – فرع العمارة بتهمة الاختلاس، موضحةً أن قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد المبلغ المختلس.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات ميسان / الهيئة الأولى قرار حكم بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني – فرع العمارة، قضى بسجنه لمدة (15) سنة، لافتةً إلى أن الحكم تضمَّن أيضاً إلزام المدان برد المبلغ المختلس البالغ مقداره (1.050.000.000) مليار دينار.

وتابعت موضحةً أن قرار الحكم الصادر وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة صرف قروض خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين، مؤكدةً تصرف المدان بالمبالغ خلاف القانون والتعليمات.

وأضافت إن المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه بالسجن (15) سنة ورد المبلغ المختلس بالتضامن مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم؛ وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن صدور أربعة قرارات بالحبس للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني – فرع ميسان بلغ مجموعها (١٢) سنة؛ على خلفيَّة صرفه قروضاً خلافاً للقانون.