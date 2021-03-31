(شاهد) فيديو يرصد لحظة انفجار مسيرة حوثية بعد استهدافها من أف-15 تابعة للطيران السعودي

أوضح مقطع مصور نشر ضمن مقال على “موقع ذا داريف” المتخصص في شؤون الدفاع ، كيفية تدمير مقاتلة أف-15، طائرة مسيرة للحوثيين الموالين لايران .

وتظهر في الفيديو الذي راج أيضا على مواقع التواصل​​​​​، الطائرة وهي تنخفض لتدمير طائرة الحوثيين من نوع “قاصف”، مع رصد قوات سعودية على الأرض وهي تتابع الحدث.

في البدء تظهر القوات وهي تشاهد الطائرة المسيرة وهي تهدر بصوت عال.

بعد ذلك يشاهد صاروخ تحت الطائرة المسيرة ينفجر ويدمر الطائرة بعد اقترابه لمسافة محددة منها، ويعتقد أن الصاروخ من نوع (AIM-120 (AMRAAM المتوسط المدى والموجه بالرادار، حسب تقرير “ذا درايف”.

وتظهر بعد ذلك بوضوح المقاتلة الأميركية التي يبدو أنها أطلقت الصاروخ.

وعادة ما تستهدف الهجمات الحوثية على السعودية مواقع على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأشار تقرير “ذا داريف” إلى عدم إمكانية تحديد تاريخ أو مكان محدد لالتقاط الفيديو.

ويرى كاتب المقال، جوزيف تريفيثيك، أن السعوديين أصبحوا بارعين نسبيا في اعتراض مسيرات الحوثيين وصواريخهم، لكن تكلفة الاشتباكات، حتى وإن نجحت، فإنها تصب لصالح الحوثيين.

واستشهد الكاتب بتقديرات لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تشير إلى أن القوات الجوية تدفع 29 ألف دولار في الساعة لتشغيل مقاتلتها من طراز “أف-15 أيه إكس” المشتقة من “أف-15 أس أيه” المستخدمة في السعودية. فيما يكلف صاروخ ” AIM-120C”, المشتق من “AMRAAM” الذي تستخدمه السعودية، مليون دولار.

في المقابل، لا تكلف مسيّرات الحوثيين سوى بضعة آلاف من الدولارات.

وتتعرض عدة مناطق في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطارات المملكة ومنشآتها النفطية ، الأمر الذي يثير تنديدا دوليا واسعا.

وقد أكدت الولايات المتحدة التزامها بحماية السعودية من مثل هذه الهجمات.

وغالبا ما يرد التحالف، الذي تدخل في اليمن في مارس/آذار 2015، على الهجمات عبر الحدود بشن هجمات جوية في اليمن.

وأطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في صنعاء أواخر 2014 ويسيطرون الآن على معظم شمال اليمن.