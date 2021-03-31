شرطة نينوى: اعتقلنا 965 داعشياً منذ 15 شهراً

أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى، امس الثلاثاء، القبض على 965 عنصراً في داعش منذ مطلع العام 2020، فيما أشارت إلى إلقاء القبض على أكثر من 2482 مطلوباً خلال العام 2020.

وقالت المديرية في بيان تابعته (المدى) إنه “بعد المكاسب والنجاح في فرض الأمن والأمان الذي تنعم فيه مدينتنا الحبيبة فان من شروط المحافظة عليه هي متابعة وملاحقة المتهمين الخارجين عن القانون وتفويت الفرصة على عصابات داعش الإرهابية”.

واضافت، “فيما يخص عمل السيطرات المشتركة المفاجئة في الشوارع الرئيسة لمدينة الموصل فهو ليس ثابت وانما يكون بشكل مفاجئ بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في المدينة او معلومات تشير إلى وجود أحد المجرمين المطلوبين بقضايا جنائية كالتسليب والسطو المسلح والسرقة، الهدف منها القبض عليهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمدينة بشكلٍ عام”.

وأشارت إلى أن “التدقيق الأمني والسيطرات المفاجئة موجودة حتى في إقليم كردستان وهذا من حقهم للحفاظ على الأمن والأمان والنظام المتحقق بفضل جهود الأجهزة الأمنية، علماً أن الأحداث والحروب التي مرت بها مدينتنا الحدباء لم تحدث في أي مدينة في العالم”.

وختمت، “نوجه شكرنا وتقديرنا إلى جميع المواطنين الكرام في عموم محافظة نينوى لدعمهم وتعاونهم الكبير مع كافة القوات الأمنية، وبفضل هذا الدعم والتعاون تمكنت قيادة شرطة نينوى خلال عام 2020 من إلقاء القبض على أكثر من 2482 متهماً مطلوباً قضائياً بينهم أكثر من 740 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية”، مبينة أنه “منذ مطلع عام 2021 ولحد الآن تمكنت شرطة نينوى بفضل التعاون الكبير من قبل المواطنين من القاء القبض على 690 متهماً مطلوباً للقضاء بينهم أكثر من 225 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية، وهذا الإنجاز الكبير ساهم بشكل كبير وفعال في استتباب الأمن والأمان الذي تنعم به مدينة الموصل”.