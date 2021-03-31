عبرة من التاريخ للناصرة وكل ابناء شعبنا:

رئيس الحكومة السورية فارس الخوري يتحدى فرنسا (عام 1946) في الأمم المتحدة

*قرأت مادة رائعة عن فارس الخوري الذي كان رئيسا للحكومة السورية وحقق استقلال سوريا الكامل وانسحاب الانتداب الفرنسي عن الأرض السورية. مما ذكرني ايضا باحتفالات الناصرة بعيد البشارة (آخر احتفال كان في 25-03 – 2021 )

وبالمناسبة كان رئيس بلدية الناصرة علي سلام قد قرر قبل سنوات قليلة اعتبار عيد البشارة عيدا نصراويا بلفتة إنسانية هامة جدا، يعيد فيها للناصرة أحد أهم أعيادها التي كانت وما زالت توحد الناصرة، وتحمل ذكريات لا تنسى ولا يمكن ان تمحى من تاريخ مدينتنا وتقاليدها وتآخي مواطنيها من كل طوائفهم.

كانت تعقد دبكة في ساحة كنيسة البشارة يشارك بها المئات من كل الطوائف وكيف لا والناصرة بلد التفاهم والمحبة. كان الاحتفال يتميز بشعبيته، تقوم حلقات الدبكة، والمميز الأكبر كان مشاركة سيافان من عائلة مزاوي النصراوية يرقصان بشكل فني بالسيوف لتصبح السحجة حولهما حلقة واسعة يشارك فيها اهل الناصرة مسلمين ومسيحيين كتفا الى كتف.. و(السحجة) التي بدأت كاحتفال ديني تتحول بدون مقدمات الى تظاهرة سياسية يطرح فيها المحتفلين هموم حياتهم ويعبرون عن غضبهم من الظلم والتمييز العنصري.

بدون مقدمات تنطلق الأهازيج الوطنية والزغاريد وتتحول الدبكة الى تظاهرة عفوية… كانت صفوف السحجة تمتد من ساحة كنيسة البشارة قرب العين حتى مدخل دير المطران.. ويرقص المحتفلون بعيد البشارة ويطلقون إغاثة للعذراء مريم سيدة البشارة:

يا عدرا يا أم المسيح ارفعي عنا التصاريح

ستي يا عدرا نجينا من الحكم العسكري خلصينا

يا عدرا احمينا احمينا احنا الك التجينا (أي التجأنا)

يا عدرا يا أم القدرة زتي العسكر لبرا

والشيء بالشيء يذكر: قرأت مادة عن رئيس الحكومة السورية عام 1946 م السيد فارس الخوري اعادتني لذكريات مدينتنا الحبيبة : مدينة الناصرة!!

كانت مناسبة لبحث الأمم المتحدة انهاء الانتداب الفرنسي على سوريا. حسب طلب الحكومة السورية. دخل رئيس الحكومة السورية آنذاك فارس الخوري إلى مقر الأمم المتحدة ، بطربوشه الأحمر وبزته البيضاء الانيقة ..للمشاركة بالاجتماع الذي طلبته سوريا من أجل رفع الانتداب الفرنسي(عام 1946).

اتجه مباشرة إلى مقعد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة وجلس على الكرسي المخصص لفرنسا!

وبدأ السفراء بالتوافد إلى مقر الأمم المتحدة بدون إخفاء دهشتهم من جلوس فارس بيك المعروف برجاحة عقله وسعة علمه وثقافته، في المقعد المخصص للمندوب الفرنسي، تاركاً المقعد المخصص لسوريا فارغاً.؟!

دخل المندوب الفرنسي، ووجد فارس بيك يحتل مقعد فرنسا في الجلسة. فتوجه إليه وبدأ يخبره أن هذا المقعد مخصص لفرنسا ولهذا وضع أمامه علم فرنسا، وأشار له إلى مكان وجود مقعد سوريا مستدلاً عليه بعلم سوريا.

لكن فارس بيك لم يحرك ساكناً بل بقي ينظر إلى ساعته.. واستمر المندوب الفرنسي في محاولة إفهام فارس الخوري بأن الكرسي المخصص له في الجهة الأخرى، ولكن فارس الخوري استمر بالتحديق إلى ساعته…

وبدأ صبر المندوب الفرنسي بالنفاذ، واستخدم عبارات لاذعة واهتاج ولولا تدخل سفراء الأمم الأخرين بينه وبين عنق فارس لكان خنقه.

وعند الدقيقة الخامسة والعشرين، تنحنح فارس بيك ووضع ساعته في جيبه،ووقف بابتسامة عريضة تعلو شفاهه.وقال للمندوب الفرنسي:

سعادة السفير، جلستُ على مقعدك لمدة خمس وعشرين دقيقة،

فكدت تقتلني غضباً وحنقاً، وسوريا استحملت سفالة جنودكم خمس وعشرين سنة، وآن لها أن تستقل..

في تلك الجلسة نالت سوريا استقلالها، وتم جلى آخر جندي فرنسي عن سوريا..

وكان فارس الخوري عدا كونه رئيس وزراء سورية منذ عام 1944م، وزيراً للأوقاف الإسلامية ايضا

وهو سوري مسيحي. فاعترض البعض من الكتلة الإسلامية في المجلس آنذاك، على تكليفه بملف الأوقاف الاسلامية.

فخرج النائب عبد الحميد طباع ليتصدى للمعترضين قائلا: “إننا نؤّمن فارس بك الخوري (المسيحي) على أوقافنا أكثر مما نؤمن أنفسنا”.

وكان الجنرال الفرنسي ﻏﻮﺭﻭ قد ابلغ فارس الخوري ﺃﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺨﻮﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﺻﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺒﺮﻩ ﻭﻗﺎﻝ :

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗدّعي ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،ﻓﺄﻧﺎ ﻛﻤﺴﻴﺤﻲ اعلن ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ “ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ” ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻠﻮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻭﺣﻤﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺘﺎﻑ ﻭﺧﺮﺟﻮﺍ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﻃﻨﻲ ﺗﺬﻛﺮﺗﻪ ﺩﻣﺸﻖ ﻃﻮﻳﻼً ﻭﺧﺮﺝ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﻣﻸﺕ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﻫﻢ ﻳﻬﺘﻔﻮﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ.

كانوا أبناء وطن واحد بتنوع معتقادتهم مسلميين ومسيحيين ، كم يليق بنا هذا النموذج ان يكون نموذجا تحتذي به الناصرة بمسلميها ومسيحييها. ان الوطن هو اغلى ما يملك الانسان .. وعندما يكون الرجال رجالاً هكذا يتصرفون!!

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