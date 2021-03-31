كردستان تشدّد إجراءاتها لمواجهة تفشي الجائحة

قررت اللجنة العليا لمكافحة الجائحة في إقليم كردستان، أمس، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس من كل أسبوع مع فرض حظر لحركة التنقل مع المحافظات العراقية ثلاثة أيام من كل أسبوع أيضاً.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي، إن «اللجنة العليا اتخذت مجموعة قرارات من أجل منع تفشي الفايروس والتقليل من الإصابات والوفيات لأن جميع المعايير تقول لنا بأننا في مرحلة تصاعد كبيرة للفايروس لأنه خلال الأسبوعين المنصرمين ارتفعت الإصابات بشكل ملحوظ».

وأشار إلى «استمرار اغلاق المدارس والجامعات الحكومية والأهلية لغاية 10-4 وفقط المراحل التي لديها موعد الامتحانات بأن تجري الامتحانات وبعد التقييم سيكون هناك قرار آخر».

وتابع الوزير، أنه «تقرر منع جميع التجمعات، والمؤتمرات مع استمرار إغلاق جميع القاعات المناسبات والحفلات والمسارح والإبقاء على وفي الفنادق إلى إشعار آخر مع إغلاق قاعات السينما».

وبخصوص نقاط التفتيش مع باقي أجزاء العراق، قال الوزير: «سيتم إغلاق المعابر والحركة بين الإقليم والمحافظات الأخرى في أيام الخميس والجمعة والسبت باستثناء الحركة التجارية».