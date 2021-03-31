مانشستر سيتي يفكر في ديبالا لخلافة أغويرو

يفكر نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي، في عدة خيارات من أجل تعويض رحيل مهاجم الفريق الأول والهداف التاريخي سيرجيو أغويرو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

هناك أكثر من اسم على طاولة إدارة مانشستر سيتي وعلى رأسهم إيرلينج هالاند وهاري كين، كما أكدت الصحافة الإنكليزية على مدار الأيام الماضية.

ولكن بحسب الصحفي، إيان ماكجاري، في برنامج “Transfer Window Podcast” الإذاعي الإنكليزي ربما يكون مهاجم يوفنتوس والأرجنتين، باولو ديبالا، هو البديل المناسب لرحيل مواطنه أغويرو.

هناك أنباء كثيرة حول مستقبل ديبالا في الفترة السابقة، وارتبط بالرحيل عن يوفنتوس أكثر من مرة وهو ما فتح الباب أمام أندية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة لضمه بعد نهاية الموسم الحالي.

ولكن دخل مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع ديبالا كخيار ثالث بعد هالاند وكين في حالة عدم نجاحهما في ضم أي منهما.