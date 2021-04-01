أوزبكستان تقترح إنشاء "بنك التنمية" تحت مظلة "المجلس التركي"

01.04.2021

طشقند/ بختيار عبد الكريموف/ الأناضول

اقترح الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرضيايف، إنشاء “بنك التنمية” من قبل دول أعضاء مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي).

وأشار خلال مشاركته، الأربعاء، في القمة غير الرسمية، لـ”المجلس التركي” المقامة عبر تقنية فيديو كونفرانس، إلى أن الوقت قد حان لإنشاء بلدان المجلس، بنك التنمية وصندوق الاستثمار الخاص بها.

وأكد استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات الملموسة من أجل إنشاء بنك للتنمية خاص ببلدان “المجلس التركي.”

وشدد على ضرورة استغلال قدرات البلدان أعضاء المجلس في مواجهة المصاعب، لافتاً إلى وجوب إعداد وثائق معينة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

كما أكد ميرضيايف على أهمية تطوير قدرات النقل والترانسيت بين دول “المجلس التركي”، لافتاً إلى وجود الإمكانات اللازمة من أجل ذلك.

وانعقد اجتماع القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، وبمشاركة رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وأذربيجان إلهام علييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، وتركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، والأمين العام للمجلس التركي بغداد أمرييف، والرئيس الفخري للمجلس ورئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف.

ويضم المجلس التركي الذي تأسس في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، تركيا، أذربيجان، كازاخستان، قرغيزيا وأوزبكستان، إضافة إلى المجر بصفة مراقب.