إحباط أول عملية لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي

أعلنت القوات الأمنية، أمس الأربعاء، احباط هجوم معد لاستهداف أحد الأرتال التابعة للتحالف الدولي بين محافظتين وسط العراق، في أول إعلان من نوعه. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (المدى) إن القوات الأمنية تمكنت من خلال تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري المستمر، من تفكيك عبوة ناسفة صباح (الاربعاء) كانت معدة للتفجير واستهداف إحدى الارتال التابعة للتحالف.

وأوضحت الخلية، أن العبوة التي تم تفكيكها معدة لاستهداف أحد الأرتال على الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية وبابل وسط البلاد، ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة الديوانية، مؤكدة إحباط هذه المحاولة دون حادث يذكر.

ولم يصدر عن قوات التحالف أو السلطات العراقية أي تعقيب رسمي.

وتتعرض أرتال التحالف الدولي التي تنقل مواد لوجستية ومعدات، في محافظات وسط وجنوبي العراق والعاصمة، لهجمات بعبوات ناسفة بشكل مستمر تسفر عنها ضحايا عراقيين يعملون بصفة سائق للشاحنات.

وبين الحين والآخر، تتعرض الأرتال التابعة للتحالف الدولي في بغداد والمحافظات إلى هجمات بعبوات ناسفة. ونقلت (المدى) عن مصادر في عدد سابق قولهم: يقف وراء شعارات “المقاومة” في استهداف المصالح الأجنبية وأرتال الدعم اللوجستي تنافس حاد بين أحزاب على عقود تأمين تلك القوات.

وقالوا أيضا ان فصائل مسلحة تحاول من خلال الاستعراضات في الشوارع او السيطرة على بلدات كاملة، ارسال رسائل الى جهات غربية بضرورة التفاوض معها لأنها “صاحبة القوة على الأرض”.

الحكومة بدورها تجاهلت عشرات الحوادث التي استهدفت شاحنات تنقل معدات للقوات الاجنبية، ولم تعلن عن حدوثها غير مرات قليلة دون سبب واضح. ومنذ حزيران 2020 وسعت فصائل شيعية باسماء متعددة تطرح نفسها كجماعات “مقاومة” عملها باستهداف ارتال الدعم اللوجستي للقوات الاميركية على الطرق السريعة.

ونفذت تلك الفصائل هجمات بمعدل 10 الى 15 هجوما في الشهر الواحد، ثم تصاعد بعد ذلك العدد ليصل إلى اكثر من 20 هجوما شهريا، بحسب المصادر ذاتها. وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أمس الاربعاء، القاء القبض على 6 متهمين بـ “الارهاب” في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال رسول في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ سلسلة دقيقة من الواجبات النوعية التي تكللت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مُختلفة من البلاد”.

وأضاف أنه “تم القاء القبض على أحد عناصر داعـش في منطقة الحبانية – الأنبار، وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية القى ابطال الجهاز القبض على إرهابيين (اثنين) كانا ينشطان ضمن مفارز إرهابية خطرة أحدهما كان هاربا من سجن أبو غريب في العام (٢٠١٣)”.

وتابع، أن “هذه التشكيلات البطلة تمكنت أيضا من إلقاء القبض على (٣) من بقايا داعـش أثنين منهم في بساتين شمالي بغداد والآخر في غربيها”، مبينا أن “عدد الذين أُلقي القبض عليهم وصل إلى (٦) إرهابيين”.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، امس الأربعاء، من اعتقال اثنين من أخطر الإرهابيين في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقالت خلية الاستخبارات، في بيان تلقته (المدى): “بجهود استثنائية ومعلومات دقيقة، تمكن أبطال خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قاطع عمليات كركوك شمالي البلاد”.

وأضافت الخلية، أن الإرهابيين اعترفا بالقيام بعدد من العمليات الإرهابية، وتجهيز الإرهابيين بالدعم اللوجستي، والأسلحة، والغذاء وإيصالها إلى المضافات، وتزويدهم بالمعلومات عن القوات الأمنية لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وأكدت أن “هذا الواجب يعد من ضمن الواجبات الناجحة لرجال الاستخبارات العسكرية”.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.