الجنايات تقضي بالسجن 15 عاماً بحق مدير أسبق لمصرف زراعي

النجدة تنقذ خمسة أطفال من الموت حرقاً بيد والدهم في السماوة

اصدرت محكمة الجنايات في محافظة ميسان ، حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي فرع العمارة بتهمة الاختلاس. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان ، امس ان (المحكمة إصدرت قرار حكم بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة، قضى بسجنه لمدة 15 عاما)، واضاف ان (الحكم تضمن إلزام المدان برد المبلغ المختلس البالغ مقداره مليار وخمسين مليون دينار)، مشيرا الى ان (قرار الحكم الصادر وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، جاء على خلفيّة صرف قروض خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين)، مؤكدا ان (المدان تصرف بالمبالغ خلاف القانون والتعليمات)، واوضح البيان ان (المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، فقررت الحكم عليه بالسجن 15 عاما ورد المبلغ المختلس بالتضامن مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية). واتخذت قيادة شرطة محافظة المثنى ، الاجراءات القانونية بحق اب حاول حرق اطفاله الخمسة بعد عجزه عن توفير احتياجاتهم اليومية .

وقال قيادة الشرطة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز قاطع نجدة السوق التابع إلى قسم شرطة النجدة ، تمكنت من ايقاف شخص حاول حرق اطفاله الخمسة ، بنتان وثلاثة صبيان، باستعمال مادة البنزين بداعي الفقر والعجز عن تأمين احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس)، مشيرا الى (اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون). وأعلنت خلية الإعلام الأمني، تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف أحد الأرتال على طريق الديوانية – بابل.وذكرت الخلية في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (من خلال تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري المستمر، نجحت القوات الامنية من تفكيك عبوة ناسفة ، كانت معدة للتفجير واستهداف إحدى الارتال على طريق ديوانية- بابل ضمن قاطع مسؤولية شرطة الديوانية، حيث تم إحباط المحاولة دون حادث يذكر). وعثرت قوة امنية في الفرقة الخامسة على مضافة يتزود من خلالها داعش بالوقود في سلسلة جبال البتيرة بمحافظة ديالى. وقالت وزارة الدفاع في بيان امس ان (قوة من الفوج الثاني في لواء المشاة العشرين التابع لفرقة المشاة الخامسة ، عثر على مضافة تحوي برميل بنزين يستخدمه داعش لتزويد دراجاته النارية بالوقود وهيكل عجلة في سلسلة جبال البتيرة بالمحافظة)، مؤكدا ان (هذه العملية تأتي بناءً على ورود معلومات استخباراتية ، تفيد بوجود وكر لعصابات داعش ، حيث انطلقت القوة لتدقيق المعلومة ونتج عنها العثور على المضافة وجرى تدميرها من قبل الجهد الهنـــــــدسي التابع للفرقة). وكلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الفريق الركن محمد البياتي بمهام جديدة إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام. وقال مصدر في تصريح امس ان (الكاظمي كلف البياتي بمهام معاون رئيس اركان الجيش للإدارة، إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام)، واشار الى ان (رئيس الوزراء وجه بنقل الفريق الركن عبد الامير الزيدي الى الامرة وتسمية اللواء الركن محمود الفلاحي قائدا لعمليات نينوى بدلا عن اللواء الركن اسماعيل المحلاوي الذي تم احالته الى الامرة ، وتنصيب اللواء الركن وليد هيلان كاظم عميدا للكلية العسكرية الاولى بدلا من اللواء الركن علي حسين البيضاني).