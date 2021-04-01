الرئيس بارزاني يهنئ برأس السنة البابلية الآشورية وأعياد أكيتو

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، رسالة تهنئة إلى الكلدان والسريان والآشوريين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول رأس السنة البابلية الأشورية الجديدة وأعياد أكيتو.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «بمناسبة حلول رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة وأعياد أكيتو، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الكلدان السريان والآشوريين في كوردستان والعراق والعالم، وأتمنى أن تكون بداية السنة الآشورية البابلية بدايةً جديدةً لانتهاء المآسي والآلام التي تعرض لها الأخوات والإخوة المسيحيين جراء الفكر المتطرف والإرهاب».

وأضاف «بهذه المناسبة نجدد للأخوات والإخوة الكلدان السريان والآشوريين وكافة المكونات الأخرى أننا جميعاً في جبهة واحدة ضد الإرهاب والتمييز، وإننا إخوة في الإنسانية ولنا مصير مشترك في السراء والضراء. ونؤكد على ضرورة تعزيز وتعميق ثقافة التعايش والتآخي بين كافة المكونات الدينية والقومية في كوردستان».

وختم الزعيم الكوردي تهنئته بالقول: «نأمل قضاء كافة الأعياد والمناسبات بالسلام والأمان ، بعيداً عن الأوبئة والآلام».