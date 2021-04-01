الشخصانية والإنسانية في الإعلام!!

هل أن الإعلام السائد في مجتمعنا , إنساني التوجهات والتطلعات , أم أنه شخصاني؟!

يحضر السؤال للمتأمل والمطلع على إعلام الدول الديمقراطية , وتبدو أمامه , أن المسافة ما بين الإعلامَيْن شاسعة.

وأهم ما يميز الإعلام الآخر , تناوله الموضوعات الإنسانية , وأن الإنسان قيمة كبيرة ومهمة في صناعة الحياة , ولا يجوز إغفال حقوقه وحاجاته وتساؤلاته , وما يرتبط بوجوده في الحياة.

فالإنسان يتصدر النشاطات الإعلامية , ويظهر أصحاب السياسة وفقا لمتطلبات الحالة والمواقف والمستجدات القائمة.

فعلى سبيل المثال , لا تجد فيه الرئيس دائما على شاشة التلفاز أو في الصحف , ولا الوزراء والمسؤولين , بقدر ما تزدحم الصحف ووسائل الإعلام بنشاطات الإنسان المتنوعة وحاجاته , التي تريد التحقق لتتوافق وطروحات القوى الهادفة لتقديم الأفضل والتنافس من أجل هذه الغاية السامية.

وعندنا كل شيئ مشخصن , الصحافة والتلفزة ووسائل الإعلام الأخرى , ولا تخلو صحيفة أو محطة تلفازية من صور الساسة بمختلف مستوياتهم وتوجهاتهم.

وكتاباتنا تنقل عنهم وتتناول أقوالهم وأحاديثهم وما يرونه , وكأنها تصف مشاجرات أو صراعات خارج عن عصرنا , ومنعزلة عن الإنسان وحاجاته وتطلعاته.

وتتردد أسماؤهم مئات المرات بوسائل إعلامنا , الذي تحول إلى محطات لوصف سعادة فلان وفلانة , وحضرة السيد والسيدة , والأستاذ والأستاذة , وهكذا لا غير.

وعندما تتساءل عن الإنسان وهمومه , يصعب عليك أن تجد مقالا أو موضوعا إعلاميا يشير لذلك.

فهل هذا إعلام إنساني؟

أم أنه إعلام ترويج لهذا وذاك , ولغيرها من النوايا والخفايا والغايات , وعزل الإنسان عن قيمته وتحويله إلى رقم مجرد من المعاني والحاجات والمعايير.

فإعلامنا , جيد جدا في ذكر الأرقام , وينأى عن الحالة الإنسانية الكامنة فيها.

فيذكر , قُتِلَ عشرة , أو عشرون , وثلاثون وحسب!!

فلو سقط بضعة أشخاص في أية دولة , لقامت الدنيا ولم تقعد , أما عندنا فالإعلام قد جعلها حالة عادية وروتينية.

فأية قيمة للإنسان في إعلامنا؟!!

إن الإعلام لا يتفاعل مع الحاجات الإنسانية , فلا تقولوا إعلاما وقولوا إظلاما!!

د-صادق السامرائي