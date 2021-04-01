الفياض: الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ولا تتبنى الخروج على النظام في العراق

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يوم الخميس أن الحشد ليس مناهضا للنظام في العراق ولا يسعى للخروج عليه واسقاطه جاء ذلك بعد ايام قلائل على خروج ما تسمى حركة “ربع الله” في استعراض عسكري بالعاصمة بغداد.

وقال الفياض في كلمة له خلال حضوره مجلس تأبيني بمناسبة مرور عام على مقتل أحد قادة الحشد، إن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية لا تتبنى أي خروج على النظام العام والأطر الرسمية، مردفا بالقول: حري بنا الدفاع عن الدولة والحفاظ على هيبتها.

وحول اقرار موازنة عام 2021 قال الفياض إن هذه الموازنة اتاحت لنا معالجة مشكلة المفسوخة عقودهم في الحشد.