قفزة مريبة بأسعار مواد البناء.. إحدى المواد ارتفعت بنحو الضعف!

أعلنت وزارة التخطيط، أمس الأول الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار مواد البناء في العراق لشهر شباط الماضي، حيث ارتفع الطابوق والإسمنت بنسبة 16‍% والحديد بنسبة 48‍% والشيلمان بنسبة 20%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أن “ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية أدى الى رفع أسعار المواد الإنشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا إقليم كوردستان”، مبيناً أنه “تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها في الأسواق المحلية لشهر شباط الماضي ومقارنتها مع شهر تشرين الثاني 2020 الذي تم خلاله رفع أسعار الدولار”.

وأضاف أن “معدل سعر الطابوق العادي لشهر شباط الماضي بلغ 162 ألف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 16‍% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي كان قد بلغ 140 ألف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر شباط الماضي 172 ألف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7‍% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ 161 ألف دينار لكل 1000 طابوقة”.

وأضاف إن “معدل سعر الإسمنت العادي لشهر شباط الماضي بلغ 104 وألفي دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16‍% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 90 ألف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الإسمنت المقاوم لشهر شباط 127 ألف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13‍% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 112 ألف دينار للطن الواحد”.

وأشار الى أن “أسعار الحديد ” الشيش” من المنشأ الأجنبي لشهر شباط بلغت مليوناً و155 ألف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 48‍% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 بسعر 779 ألف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الحديد” الشيلمان” لشهر شباط 2021 (18) ألف دينار للمتر الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 20‍% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني 2020 الذي بلغ (15) ألف دينار للمتر الواحد”.