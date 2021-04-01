نيجيرفان بارزاني مهنئاً بـ ‹أكيتو›: كوردستان كانت دائماً موطن التعايش والتعددية والتسامح

هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، برأس السنة البابلية الآشورية وعيد ‹أكيتو›، مؤكداً أن كوردستان كانت دائماً موطن التعايش والتعددية والتسامح.

وقال رئيس الإقليم في بيان: «بمناسبة حلول عيد أكيتو ورأس السنة البابلية الآشورية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني لكل الأخوات والإخوة الكلدان والآشوريين والسريان في كوردستان والعراق والعالم، أرجو أن تكون هذه المناسبة مبعث خير وسعادة وعودة الأمل والأمان لهم ولكل المواطنين».

وأضاف «من دواعي الفخر أن كوردستان كانت دائماً موطن التعايش والتعددية والتسامح الديني والقومي، والمسيحيون مكون أصيل وعريق لهذه الأرض والوطن والتراث متعدد الألوان الذي يجب أن نحافظ عليه ونعززه ونوطده بكل الأشکال».

وتابع بارزاني «مبارك عيد أكيتو لأخواتنا وإخواننا المسيحيين وأرجو أن نحتفل معاً بأعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظروف أفضل وفي ظل التعايش والسلم والأمان، وأن نكون قد تجاوزنا الأزمات والشدائد وزال وباء كوفيد-19 وتداعياته عن العالم والإنسانية».

وختم بالقول: «ليحفظ الله العظيم كوردستان والكوردستانيين وكل شعوب العالم».