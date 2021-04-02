الحلبوسي يعلن شمول شرائح معينة بقانون 20 لسنة 2009 “التعويضات”

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس،عن شمول الضحايا الزوار وضحايا العبارة في نينوى وضحايا العبارة في محافظة ذي قار بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان انه ” تم شمول ضحايا الزوار وضحايا العبارة في نينوى وضحايا العبارة في محافظة ذي قار بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل”.

واضاف البيان، انه “تقرر دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء أبو غريب لسنة 2014”.

يشار الى ان القانون 20 لسنة 2009 ينص على تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية،والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

المادة-1- يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية المطالبة به.

المادة-2- يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في:

أولاً: الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون.

ثانياً: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.

ثالثاً: الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.

رابعاً: الأضرار التي تصيب الممتلكات.

خامساً: الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.