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العمل تطلق رواتب الاعانة الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2021.

وقال وزير العمل عادل الركابي في بيان انه “تم اطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان لأكثر من مليون و٣٩٠ الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان”، مشيرا الى ان “المبلغ الاجمالي يصل الى اكثر من (٢٠٤) مليار دينار”.

ودعا الركابي، الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الاعانة الاجتماعية”، مبينا أن “عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغ (٩٧٤٩٧٨) اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (١٥٥) مليار دينار، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء (٤١٨٦١٦) اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٤٩) مليار دينار”.

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