Posted on by

القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة وحبوب مخدرة في كربلاء

أعلنت مديرية قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة وحبوب مخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان انه “ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال القبض على المطلوبين والمتهمين، تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط مابحوزتهم من حبوب مخدرة وكرستال إضافة الى ادوات للتعاطي”.

واضاف البيان انه “تم ضبط بحوزتهم أيضاً اسلحة نارية عبارة عن مسدسين عدد إثنين من عيار 9 ملم ليتم توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close