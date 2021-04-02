Posted on by

القبض على 11 متهماً وضبط سلاح واعتدة في ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 11 متهماً بجرائم جنائية خلال تنفيذ عمليات أمنية استباقية في قضاء المجر الكبير.

وقالت القيادة في بيان ان “مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير وبدعم وإسناد من فوج طوارئ ميسان الثاني وسرية سوات، القت القبض على عدد من المتهمين من بينهم مطلوب وفق جريمة الارهاب لارتكابه جريمة إطلاق النار على دار سكني لاحد المواطنين “ما يعرف بالدگة العشائرية”.

واضاف البيان “اما بقية المتهمين فمطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي “شروع بالقتل”، مشيرا الى انه “تم ضبط سلاح ناري نوع كلاشينكوف مع اعتدة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close