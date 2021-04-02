المالية توقع مع نظيرتها السعودية اتفاقيات تعاون مشترك

اعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، توقيعها اتفاقيات تعاون مشترك مع نظيرتها السعودية خلال مشاركة وزير المالية علي عبد الامير علاوي زيارة المملكة مع الوفد الحكومي الرفيع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان للوزارة انه استكمالًا الى اعمال المؤتمر المجلس التنسيق العراقي – السعودي الذي عقد في بغداد كانون الثاني ٢٠٢٠ حيث وقع عن الحكومة العراقية وزير المالية علي عبد الامير علاوي إتفاقية منع الإزدواج الضريبي، و وقعها عن الجانب السعودي السيد وزير المالية السعودي

كما ووقع السيد الوزير إتفاقية تمويل الصادرات السعودية، ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية.

بالاضافة الى توقيع الحكومة العراقية ثلاثة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي تمثلت “بمجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية بمجال الثقافة واتفاقية بمجال الاعلام”

وتأتي هذه الخطوات لأستكمال اعمال المجلس التنسيقي العراقي – السعودي لدعم وتعزيز مصلحة البلدين الشقيقين في مجالات السياحة والاقتصاد والامن والتنمية والتجارة التي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الايرادات من خال تحقيق التنمية الاقتصادية.