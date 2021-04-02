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رئيس جمهورية لبنان يشيد بدعم الحكومة العراقية للشعب اللبناني

قدم الرئيس اللبناني ميشيل عون شكره وتقديره للحكومة العراقية لجهودها في دعم بلاده.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم الخميس، ما نصه: يقدم رئيس جمهورية لبنان ميشيل عون شكره للعراق شعبا وحكومة للدعم المستمر من قبل الحكومة العراقية في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الصحة العراقي حسن التميمي والوفد الوزاري المرافق له.

حيث نقل التميمي رسالة من السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي تؤكد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين وحرص العراق على دعم جمهورية لبنان وشعبها وتفعيل الاتفاقيات والعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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