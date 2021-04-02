قانوني يكشف عن التفاف برلماني على مادة بالموازنة

واضاف حرب، ان “البرلمان كان الاجدر به بحال كان حريصا على تلبية المطالب الشعبية ان يعمل الى تعديل تلك المادة وشمول الوزراء والنواب والرئاسات الثلاث والدرجات العليا ممن تستلم رواتب مرتفعة جدا بالاستقطاع لضمان ترشيد الانفاق وليس حذف المادة بمجملها وهذا معناه بقاء رواتب الرئاسات والدرجات العليا على ما هي عليه رغم كثرة الوعود والتصريحات البرلمانية بانه سيتم الاستقطاع من تلك الفئات”.