Posted on by

قانوني يكشف عن التفاف برلماني على مادة بالموازنة

كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، عن التفاف برلماني على مطالب الشعب العراقي والمرجعية فيما يتعلق بالمادة عشرين التي تم حذفها في جلسة التصويت على الموازنة.

وقال حرب ان “المادة عشرين التي تم حذفها بجلسة التصويت على الموازنة كان تتضمن الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث تم الالتفاف على مطلب جماهيري ومطلب من المرجعية في آلية تعامل البرلمان مع تلك المادة”.

واضاف حرب، ان “البرلمان كان الاجدر به بحال كان حريصا على تلبية المطالب الشعبية ان يعمل الى تعديل تلك المادة وشمول الوزراء والنواب والرئاسات الثلاث والدرجات العليا ممن تستلم رواتب مرتفعة جدا بالاستقطاع لضمان ترشيد الانفاق وليس حذف المادة بمجملها وهذا معناه بقاء رواتب الرئاسات والدرجات العليا على ما هي عليه رغم كثرة الوعود والتصريحات البرلمانية بانه سيتم الاستقطاع من تلك الفئات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close