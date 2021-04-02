كورونا كوردستان.. 8 وفيات و773 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، 8 وفيات و773 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 371 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن الاصابات توزعت كالتالي:

• (218) في أربيل

• (211) في السليمانية

• (304) في دهوك

• (6) في حلبجة

• (24) في كرميان

• (10) في رابرين

أما حالات الشفاء:

• (93) في أربيل

• (71) في السليمانية

• (190) في دهوك

• (1) في حلبجة

• (14) في كرميان

• (2) في رابرين

وتم تسجيل 4 وفيات جديدة في أربيل، و2 في السليمانية و2 في دهوك، وفق الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في الاقليم ارتفع إلى 123688، بينها 3688 وفاة، و 110366 حالة شفاء.