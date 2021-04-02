وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون المُشترَك

بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة، تعزيز التعاون بين بغداد والرياض.

وقالت وزارة الخارجية أن “الجانبين اشادا بالتطوُّر المُتنامِي الذي شهدته الفترة الماضية، وسُبُل تعميقها أكثر في ضوء توافر الإرادة القويّة والجادّة لدى كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون بينهما”.

واضاف البيان أنه “تم مناقشة آفاق تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين بما يُساهِم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين”.

وجاء هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسميّة التي يُجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعوديَّة؛ بناءً على الدعوة الموجهة له من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.