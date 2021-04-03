أور المنسية.. مدينة غاردها البابا فرنسيس مع مخططات استثمارها

بغداد/ حسين حاتم

ما تزال مدينة أور تفتقر إلى كثيرٍ من الخدمات، رغم تسليط انظار العالم عليها عقب زيارة البابا فرنسيس مطلع آذار الماضي، والدعوات التي جاءت بعد الزيارة من قبل ناشطين ومسؤولين باستثمار هذه الزيارة لإحياء المدينة.

وتقول مصادر مطلعة في مدينة اور لـ(المدى) إن “المدينة بحاجة إلى عملٍ واهتمام حكومي حقيقي لاستثمارها”، مشيرين الى أن “غياب خطوط النقل، يُعَدّ من أسباب عدم وصول السياح إليها”.

وتُعَدّ مدينة أور الأثرية، التي كانت من أبرز محطات البابا فرنسيس، واحدة من أقدم الحضارات في جنوبي العراق.

وزاد الاهتمام بها بعد ضمّ “الزقورة” إلى لائحة التراث العالمي في تموز 2017.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وافق الأحد الماضي، على تأليف لجنة لتطوير مدينة أور الأثرية.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، أن الاستعدادات جارية للشروع بعملية تأهيل وتطوير مدينة اور، لجعلها قبلة للوافدين من شتى أنحاء العالم، لما تمتلكه من مقومات جاذبة من الناحيتين الدينية والسياحية.

وقال الغزي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة تطوير وتأهيل مدينة أور الأثرية إن “اللجنة ستأخذ على عاتقها وضع الخطط الكفيلة لإظهار المدينة بشكلها اللائق ومكانتها الطبيعية والرمزية، بتكاتف الجهات الرسمية ذات العلاقة، من خلال بلورة الأفكار والخطط وإعداد الكشوفات لإنجاز هذا المشروع الحيوي المهم”.

وأشار الغزي، إلى أن “اللجنة خلال اجتماعها الأول ستضع اللبنة الأولى لانطلاق المشروع، الذي سيعد بوابة لمحافظة ذي قار وإنعاشها اقتصادياً بالدرجة الأساس، على وفق الخطط التي ستقدمها الوزارات والمؤسسات الرسمية”، مبدياً استعداد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، “لتقديم جميع التسهيلات والدعم من أجل إنجاح المشروع”.

وبحسب مصادر (المدى) في محافظة ذي قار فأن “مدينة أور مهملة من قبل السلطات المحلية والمركزية، لكونها لا تمثل جانباً استثمارياً قويا كغيرها من الملفات، ولذلك منذ 18 عاماً، هي مهملة، ولم تلتفت لها أي حكومة من أجل استثمارها والتعريف بها أمام السيّاح”.

وتضيف المصادر أن “الخلل الذي تعاني منه مدينة أور، هو الفساد المالي والإداري لدى بعض مسؤولي الموقع الأثري”.

من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار احمد العلياوي لـ(المدى) إن “جزءا من ملف تطوير مدينة اور يقع على عاتق وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من ناحية ترتيب الملف الخاص بالاستثمار، إذ ان المنطقة تحتاج الى نوع محدد من الاستثمار في المجال السياحي كونها منطقة اثرية قديمة وبعيدة عن مركز مدينة الناصرية”.

ويضيف العلياوي أن “مدينة اور اصبحت أكثر شهرة من السابق بعد زيارة البابا فرنسيس الشهر الماضي إذ كانت محط انظار العالم وأدت الزيارة الى خلق رغبة لدى فئة كبيرة من الداخل والخارج بزيارة هذه المدينة”.

ويرى المتحدث باسم الثقافة أنه “من المفترض ان تتكفل الوزارات والجهات المعنية بمساعدة وزارة الثقافة والسياحة والآثار في استثمار وإنضاج الافكار والمشاريع التي تيسر للقاصدين من انحاء العالم الوصول الى هذه المدينة والتعريف بقيمتها”.

ويلفت العلياوي الى أن “توجه وزارة الثقافة والسياحة والآثار يعنى بجميع المواقع الاثرية وهناك اتفاقات مع مجموعة من المنظمات المعنية في هذا المجال”.

ويبين المتحدث باسم الثقافة أن “السياحة الموجودة في العراق متعددة ومتنوعة ولها ابعاد كثيرة ومن ضمنها السياحة الأثرية”، مبينا أن “زيارة البابا فرنسيس اذا استثمرت استثمارا صحيحا وحقيقيا سيوفر لمدينة الناصرية بالخصوص اقتصادا جديدا وناهضا، وبلا شك ان هذا الاستثمار سيمتد الى جميع المناطق الاثرية العراقية”.

ودعا العلياوي الى تضافر الجهود قائلا إن “عملية الانضاج والاستثمار لا تقتصر على وزارة الثقافة فقط، لا بد ان يكون للمجتمع آثر في تعزيز الاستثمار”، مؤكدا ان “المجتمع جزء اساس من نجاح هذا النوع من الاقتصاديات”.

بدوره، يقول عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، علي الحميداوي لـ(المدى) إن “اهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمدينة اور وحرصه على تطويرها شيء مشجع”، مستدركا: “لكن لم نلاحظ اي خطوات حقيقية او استثمار حقيقي استغل زيارة البابا من اجل النهوض بواقع هذه المدينة”.

ويشير الحميداوي الى أن “الاهتمام وحده لا يكفي، لابد ان تنطلق مشاريع حقيقية لتطوير هذه المدينة وهذه المواقع التاريخية المهمة”.

ويؤكد عضو الثقافة النيابية أن “تطوير القطاع السياحي سيسهم بتشغيل اكثر من مورد في العراق”.

ويضيف الحميداوي أن “الاثار لا تحتاج الى تخصيصات مالية فهناك منظمات عالمية تهتم بهذه الخطوات، من الممكن التعاون مع هذه المنظمات لتقديم المشاريع والصيانة لها واستثمارها استثمارا حقيقيا”.