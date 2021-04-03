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بيان توضيحي من أمير قبيلة خفاجة

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بيان توضيحي من أمير قبيلة خفاجة

كل بياناتنا المنشورة تتسم بالهدوء والحد من إراقة الدماء والسيطرة على الغضب والاستقامة لبناء وطن وهذا ما يمليه علينا الضمير .

ثارت حفيظة الشباب بفورة نتيجة الالتباس وسوء الفهم لمسألة غير مقصودة وحينها كنت غير حاضر لامتصاص هذا الغضب الذي هو تعبير عن حرية الرأي.

إننا مع القانون، نسعى جاهدين لتفعيله والتثقيف على التقيد به.

ولذلك أناشد الأخوة الأعزاء من الشعراء المهاويل بعدم المساس بالقضاة والقضاء العراقي في اهازيجهم مرة أخرى؛ فإنهما عدل البلاد ومنصفو حقوق العباد.

تقبلوا مني خالص الدعوات بالتوفيق.

والله من وراء القصد

 

الحاج الشيخ

عامر غني صكبان

أمير قبيلة خفاجة

1|4|2021م

18شعبان 1443هـ
حرره الناطق الرسمي باسم أمير قبيلة خفاجة / الباحث الكاتب مجاهد منعثر منشد
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