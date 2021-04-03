كواليس إقناع المعترضين على القروض الخارجية قبل إقرار الموازنة

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة نجح في إقناع الكتل المعترضة على القروض الخارجية وتغيير مواقفهم.

ويقول عضو اللجنة النائب محمود الشبكي، في حديث إلى (المدى)، إن “عدداً من الفقرات تمت إضافتها على الموازنة، قبل التصويت على القانون”.

ونفى الشبكي، “حصول إضافة فقرات خلف الكواليس وجميع التعديلات قد جرت في الجلسة العلنية التي تم بثها عبر وسائل الإعلام”، متابعاً أن “القانون لم يبلغ مرحلة المثالية، لكن حصل عليه توافق كبير، وهو أمر جيد”.

ويرى الشبكي، أن “إقرار الموازنة بهذا الشكل سوف يلقي بآثاره الايجابية على المستويين الاجتماعي والسياسي؛ لتحقيق العدالة وترطيب الأجواء، لاسيما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”. وأكد، أن “المعترضين على القروض الخارجية قد غيّروا موقفهم بعد أن طالبوا بتخصيصها إلى مشاريع مهمة لتوفير الطاقة الكهربائية في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل”.

ومضى الشبكي، إلى أن “نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة عقد اجتماعاً مع زعماء الكتل السياسية قبل التصويت على الموازنة ونجح في إقناعهم بأهمية تلك القروض”.

وكان مجلس النواب قد صوت قبل يوم الأربعاء 31/ نيسان/ 2021 على الموازنة الاتحادية وسط مقاطعة من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي هدّد بطعن في فقرة رفع سعر صرف الدولار أمام المحكمة الاتحادية العليا.