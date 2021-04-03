مجموعة شعرية جديدة للشاعرة ابتسام ابراهيم

صوت العراق \ متابعة

اعلنت الشاعرة والمترجمة العراقية ابتسام ابراهيم عن اصدار مجموعتها الشعرية الجديدة والتي تحمل عنوان ( جملة اعتراضية – نصوص شعر نثر ) عن منشورات دار امل الجديدة \ سوريا .

وتقع المجموعة على 116 صفحة من القطع المتوسط تتضمن قصائد تفاوتت بين القصائد الطويلة والقصيرة وكذلك قصائد الومضة , وهذا هو الاصدار الشعري الثالث للشاعرة ابتسام على الصعيد الشخصي فقد اصدرت الشاعرة سابقا مجموعتين شعريتين الاولى حملت عنوان ( بعض نبضي عام 2010 ) والثانية ( رسائل لا تقرأ عام 2014)

وقد ضمت مجموعتها الشعرية الجديدة بين طياتها 71 نصا بين قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة وكذلك القصيدة العمودية بالإضافة الى نصوص سردية جميلة زينت الصفحات الاخيرة من الكتاب بالإضافة الى اللوحة الفنية التي زينت غلاف الكتاب وهي من اعمال الفنان العراقي احمد عبد الرضا .

حيث اكدت الشاعرة ان جملة اعتراضية هو احد النصوص السردية والذي ختمت به مجموعتها الجديدة وان سبب اختيارها لهذا العنوان هو ان الجملة الاعتراضية تكفي لإزالة اللبس والغموض عن مجمل الكلام وهو ما تريده الشاعرة في ان جملتها الاعتراضية هي محطتها الوارفة بالإيضاح .

وتتحدث الشاعرة في قصائدها عن الحب والحياة والتضحية والخيال فتقول في قصيدة ” تَمَهُل ” :

ها انا جئتُ اليك

وجيوبي كلها ومن فرط انشغالي

تنزحُ الامالَ نزحاً

فيرتـدَّ صداها في بكائي

وفي صُلب انتظاري

وتقول ايضا في قصيدة ” مثل دخان ستأتي”

مثل دخانٍ ستحبو

تصهلُ الشوق وتركض في خيالي

تملاْ الاحداقَ خيلا

او غماماتٍ وأمطارا غزيرة

تتهادى فوق صحرائي تنثُ المطرا

وبرفقٍ تغلقُ البابَ وتمشي

في وريدي بطرا

وذكرت الشاعرة في وقت سابق انها كانت تنوي ان تطبع ( جملة اعتراضية ) مباشرة بعد اصدار ( رسائل لا تقرأ ) عام 2014 لكنها ارتأت لاحقا ان تُـطبع المجموعتان بفارق زمني ليأخذ كل منهما حقه وصداه في عالم الشعر والأدب كما تضمن نصوصا تحاكي واقع البلد والإحداث الجارية .

يذكر ان الشاعرة ابتسام ابراهيم من ضمن الشعراء الذين جاء ذكرهم في الموسوعة العربية الكبرى للشعراء للمؤرخة المغاربية فاطمة بوهراكة والتي صدرت عام 2016