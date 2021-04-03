يبدو أنّ مقولة “لن تتكرر أبدًا” أصبحت تعني لم تعد تنطبق أبدًا

عمل فني من سام بن مئير

هناك العديد من الإجراءات الحاسمة التي يجب على حكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي اتخاذها لضمان عدم عودة البلاد إلى العنف ، الأمر الذي لن يترك فائزين بل خاسرين فقط في أعقابه.

يجب على حكومة جنوب السودان الجديدة أولاً الإستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والزراعة بدلاً من الإفراط في الإنفاق على الأمن. علاوة على ذلك ، يجب على الحكومة الشروع في إصلاحات اجتماعية وسياسية فعلية ، بما في ذلك المساواة العرقية ، وحرية الدين ، والحق في التصويت ، والالتزام بسيادة القانون ، وحرية الصحافة والتجمع. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الحكومة منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان مع القضاء على الفساد ، وهو أمر أساسي لازدهار البلاد ونموها في المستقبل. لا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال معالجة النزاعات العرقية من خلال الخطاب السياسي بدلاً من الإلتجاء إلى العنف.

تشمل الإجراءات الحاسمة الأخرى إعادة تشكيل البرلمان ، وإصلاح جهاز الأمن الوطني والإستخبارات المسيئة ، وتوحيد عشرات الآلاف من الميليشيات المتنافسة في جيش واحد ، ومنع العنف المحلي من التفاقم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تعمل النخبة في جنوب السودان والمجتمع المدني والزعماء الدينيون معًا لدعم الحكومة. وبالنظر إلى أن جنوب السودان موطن لأكثر من 60 مجموعة عرقية مختلفة ، يجب عليهم إيجاد رابطة جديدة ، وإنشاء أمة على أساس هوية مشتركة.

و أخيرًا ، يحتاج جنوب السودان إلى إنشاء خلافة للسلطة ملزمة قانونًا وخاضعة للمراقبة الدولية ، والتي تظل ضرورية لمنع المنافسات المميتة. يجب على قادة البلاد توسيع نطاق تقاسم السلطة وعدم الإستقرار تحت أي ظرف من الظروف على نهج الفائز يأخذ كل شيء في انتخابات 2022 المقبلة ،وذلك لضمان الإستمرارية والمستقبل الواعد للبلاد.

يلعب المجتمع الدولي دورًا حاسمًا في منع مثل هذه الكوارث من خلال عدم التزام الصمت وبدلاً من ذلك مساعدة حكومة جنوب السودان على بناء سلام مستدام. وكما قالت حنة أرندت بحكمة ، “ينمو الشر على اللامبالاة ولا يمكن أن يعيش بدونه”. ومع ذلك ،ونظرًا لسنوات الصراع ، وانعدام الأمن الإقتصادي ، والفيضانات المتكررة ، وتأثير جائحة كوفيد – 19، والقلق بشأن النزاعات على الموارد الطبيعية بينما يقترب موسم الجفاف بسرعة ، ينبغي بذل كل جهد لمنع تجدد العنف.

و بالنظر إلى أن جنوب السودان مربح من حيث الموارد النفطية ، فإن صناعة النفط بالرغم من ذلك في حالة فوضى. يجب على شركات النفط الغربية العمل مع حكومة جنوب السودان لتصدير النفط الخام وتكرير النفط للاستهلاك الداخلي. وحيثما يتم تقديم المساعدات الخارجية ، يجب أن تُمنح لمشاريع محددة ، مع المراقبة والمساءلة من قبل المانحين الدوليين.

ينبغي أن تلعب الولايات المتحدة على وجه الخصوص ، التي ساعدت في التوسط في استقلال جنوب السودان ، دورًا مباشرًا. من المؤكد أن الرئيس بايدن ، الذي يعتبر شديد التناغم والحساسية لقضايا حقوق الإنسان ، سيكون أكثر استعدادًا لمساعدة جنوب السودان. والأهم من ذلك ، هو أن يستيقظ المجتمع الدولي ويتدخل بسرعة لمنع هذا الصراع المروع من الخروج عن نطاق السيطرة مرة أخرى وعدم السماح لجنوب السودان بالعودة إلى هاوية الضعف البشري.