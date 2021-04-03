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يبدو أنّ مقولة “لن تتكرر أبدًا” أصبحت تعني لم تعد تنطبق أبدًا

عمل فني من سام بن مئير

هناك العديد من الإجراءات الحاسمة التي يجب على حكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي اتخاذها لضمان عدم عودة البلاد إلى العنف ، الأمر الذي لن يترك فائزين بل خاسرين فقط في أعقابه.

يجب على حكومة جنوب السودان الجديدة أولاً الإستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والزراعة بدلاً من الإفراط في الإنفاق على الأمن. علاوة على ذلك ، يجب على الحكومة الشروع في إصلاحات اجتماعية وسياسية فعلية ، بما في ذلك المساواة العرقية ، وحرية الدين ، والحق في التصويت ، والالتزام بسيادة القانون ، وحرية الصحافة والتجمع. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الحكومة منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان مع القضاء على الفساد ، وهو أمر أساسي لازدهار البلاد ونموها في المستقبل. لا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال معالجة النزاعات العرقية من خلال الخطاب السياسي بدلاً من الإلتجاء إلى العنف.

تشمل الإجراءات الحاسمة الأخرى إعادة تشكيل البرلمان ، وإصلاح جهاز الأمن الوطني والإستخبارات المسيئة ، وتوحيد عشرات الآلاف من الميليشيات المتنافسة في جيش واحد ، ومنع العنف المحلي من التفاقم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تعمل النخبة في جنوب السودان والمجتمع المدني والزعماء الدينيون معًا لدعم الحكومة. وبالنظر إلى أن جنوب السودان موطن لأكثر من 60 مجموعة عرقية مختلفة ، يجب عليهم إيجاد رابطة جديدة ، وإنشاء أمة على أساس هوية مشتركة.

و أخيرًا ، يحتاج جنوب السودان إلى إنشاء خلافة للسلطة ملزمة قانونًا وخاضعة للمراقبة الدولية ، والتي تظل ضرورية لمنع المنافسات المميتة. يجب على قادة البلاد توسيع نطاق تقاسم السلطة وعدم الإستقرار تحت أي ظرف من الظروف على نهج الفائز يأخذ كل شيء في انتخابات 2022 المقبلة ،وذلك لضمان الإستمرارية والمستقبل الواعد للبلاد.

يلعب المجتمع الدولي دورًا حاسمًا في منع مثل هذه الكوارث من خلال عدم التزام الصمت وبدلاً من ذلك مساعدة حكومة جنوب السودان على بناء سلام مستدام. وكما قالت حنة أرندت بحكمة ، “ينمو الشر على اللامبالاة ولا يمكن أن يعيش بدونه”. ومع ذلك ،ونظرًا لسنوات الصراع ، وانعدام الأمن الإقتصادي ، والفيضانات المتكررة ، وتأثير جائحة كوفيد – 19، والقلق بشأن النزاعات على الموارد الطبيعية بينما يقترب موسم الجفاف بسرعة ، ينبغي بذل كل جهد لمنع تجدد العنف.

و بالنظر إلى أن جنوب السودان مربح من حيث الموارد النفطية ، فإن صناعة النفط بالرغم من ذلك في حالة فوضى. يجب على شركات النفط الغربية العمل مع حكومة جنوب السودان لتصدير النفط الخام وتكرير النفط للاستهلاك الداخلي. وحيثما يتم تقديم المساعدات الخارجية ، يجب أن تُمنح لمشاريع محددة ، مع المراقبة والمساءلة من قبل المانحين الدوليين.

ينبغي أن تلعب الولايات المتحدة على وجه الخصوص ، التي ساعدت في التوسط في استقلال جنوب السودان ، دورًا مباشرًا. من المؤكد أن الرئيس بايدن ، الذي يعتبر شديد التناغم والحساسية لقضايا حقوق الإنسان ، سيكون أكثر استعدادًا لمساعدة جنوب السودان. والأهم من ذلك ، هو أن يستيقظ المجتمع الدولي ويتدخل بسرعة لمنع هذا الصراع المروع من الخروج عن نطاق السيطرة مرة أخرى وعدم السماح لجنوب السودان بالعودة إلى هاوية الضعف البشري.
بينما تم التوصل إلى اتفاق سلام في فبراير 2020 لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان ، لا يزال الاتفاق هشًا للغاية ويحتاج إلى دعم دولي للبقاء متماسكا ً.

تصحيح الخطأ

في يوليو 2011 ، استقل جنوب السودان عن السودان بعد ست سنوات من الحكم الذاتي و 20 عامًا من الحرب الوحشية. بعد ذلك بعامين فقط ، أدى انقسام عرقي في الغالب في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قادت حركة الاستقلال في البلاد إلى تحريض الرئيس سلفا كير ضد نائبه ، ريك مشار. اشتبكت ميليشياتهما المتنافسة بسبب التوتر طويل الأمد بين الدينكا والنوير ، أكبر وثاني أكبر الجماعات العرقية في البلاد على التوالي. والآن ، على أية حال ، بعد أن اتفق الجانبان مرة أخرى على اتفاق سلام قائم على تقاسم السلطة ، فإن السؤال هو كيفية ترسيخ اتفاق لا يزال هشا للغاية ، لا سيما في أعقاب حرب أهلية لم ترحم تركت ندوبًا عميقة وحثًا قويًا على الإانتقام والقصاص.

ستشير مراجعة موجزة للخسائر المروعة التي خلفتها الحرب إلى المهمة الشاقة التي تنتظرنا لتخفيف المعاناة التي لا يمكن تخيلها والتي عانى منها جنوب السودان.

انزلق جنوب السودان إلى واحدة من أكثر الحروب الأهلية وحشية في العصر الحديث. في الوقت الحالي ، سوريا فقط تعاني من خسائر ودمار أكبر من جنوب السودان. فقد ما يقرب من 400 ألف شخص حياتهم ، وحوالي 8.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك ما يقرب من 1.5 مليون مشرد داخلي و 2.2 مليون لاجئ، ويعاني أكثر من 1.9 مليون شخص ، معظمهم من النساء والأطفال ، من سوء التغذية الحاد ، في حين انغمس جزء كبير من البلاد في المجاعة.

يعاني الأطفال في الواقع أكثر من غيرهم. تم تجنيد ما يصل إلى 13000 طفل من قبل الجانبين كجنود أطفال ، وتعرضت فتيات لا تتجاوز أعمارهن السابعة للإغتصاب والحرق أحياء أمام والديهن. يُستخدم الإغتصاب كسلاح حرب وكحافز للتجنيد ، حيث يتم اختطاف النساء خصيصًا لاستخدامهن لهذا الغرض. النهب يغسل الشوارع بالدماء والمجاعة والأمراض متفشية ، والفساد وصل إلى أبعاد أسطورية.

و يشير الفشل في منع تكرار هذه الفظائع في العديد من البلدان المختلفة إلى مدى إفلاس هذه الدول وغيرها أخلاقياً ، وإلى أي مدى أصبحت المؤسسات الدولية غير مبالية ، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تخلت التحالفات مثل جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي منذ فترة طويلة عن التزامها بضمان السلام والأمن والتقدم الإقتصادي لدولها الأعضاء ، وبالتالي تنازلت عن التزاماتها الأخلاقية تجاه حقوق الإنسان للسياسة الواقعية الفاسدة في الوقت الحاضر.

تم التوقيع على العديد من الاتفاقات بين الفصائل المتناحرة في جنوب السودان خلال السنوات القليلة الماضية ، لكنها فشلت في معالجة القضايا المركزية للقيادة وتوزيع الموارد. ولا تزال البلاد تواجه عددًا كبيرًا من الأزمات الوطنية ، بما في ذلك استمرار العنف على مستوى منخفض ، وسوء الإدارة ، وضعف المؤسسات ، والإفتقار إلى إنفاذ القانون. وبالتالي ، من الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة بشكل كامل بجميع بنود الإتفاقية بدعم من المجتمع الدولي للحفاظ على تماسك اتفاقية السلام.
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