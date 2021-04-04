اهمية الايمان بالله لصلاح الحياة

ان من اهم الامور التي ينبغي ان يعلمها الانسان عن نفسه اولا اصله وفصله ومن خلقه وشق سمعه وبصره. فاستعمره بالارض ليعمرها ويعمل الصالحات خدمة لنفسه والاخرين. يبغي ان يعلم ايضا بان الله لم يخلق الانسان عبثا ولم يطلب منه شيئا لانه هو المعطي والرزاق. قال تعالي في سورة الذاريات. “وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين.

ان راس الامر مخافة الله والتعرف على صفاته واسمائه ومن الضرورة التعرف على من خلقتنا. فالله واحد احد لا ند له ولا يمكن ان يضره وينفعه احد. فقد خلق الانس والجن والملائكة وخلق السماوات والارض وما فيهما وخلق الجنة والنار. يفعل ما يشاء لكنه لا يظلم احد لانه حرم الظلم على نفسه.

خلقنا ورزقنا ووهب لنا الحياه وفضلنا على بقية خلقه وسخر لنا الكون وما فيه من جماد ونبات وحيوان. كما انه ليس بحاجة لعبادتنا لكن اذا ما شكرناه واطعناه يجازينا خير الجزاء في الحياة الابدية. خلقنا من ضعف فقوة ومنحنا حرية الاختيار بين الخير الشر. على الرغم من ان الله منحنا الاختيار لكنه ارشدنا وبين لنا طريق الفوز في الدارين. هذا الفوز لا يكلفنا سوى منازعة هوى النفس التي تدفع صاحبها لعمل الفواحش والشرور التي يمقتها الله والناس جميعا.

ان الله الذي دلنا على عمل الخير واخذ ميثاقنا وارسل الرسل والانبياء لارشادنا كان ينبغي على الناس الاستقامة. لكنه مع هذه الارشادات فسح المجال مرة اخرى واخرى للمذنبين. ففتح باب التوبة والغفران لانه هو التواب الغفور لمن عصاه. فتح فرص المغفرة ليل نهار ليعود العبد الى رشده فيمحوا الله خطاياه وذنوبه مهما كبرت. انه رب لا يريد ان يضيع عباده فيستمرون في الخطيئة فيدخلوا النار.

اما العبادات التي امرنا بها فهي لا تنفع ولا تضر الله شيئا لانه غني عن العالمين. انما هي لمصلحتنا في الدنيا والاخرة. فمن المعلوم ان العبادات لا تخص الشهاب والصلاة والصوم والزكاة والحج فقط. انما يمكن ان تحول كل حياتك اليومية الى مسلسل من العبادات والحسنات. فابتسامتك بوجه اخيك صدقة اي عبادة. كما ان كسبك المال الحلال عبادة. كذلك يمكن ان تحول زواجك وحياتك مع اولادك حسنات رغم انها لمتعتك اذا كانت بالحلال. ان عونك ليتيم او لفقير او لذو حاجة من افضل العبادات عند الله. وان اماطة الاذى عن الطريق صدقة.

كل هذه العبادات قد تكون وبالا على صاحبها وتدخله النار اذا كانت من اجل المصلحة الشخصية او السمعة او الرياء او المتجارة. بمعنى ان اية عبادة ينبغي ان تكون لوجه الله ومرضاته فقط. وان لا يبتغي صاحبها اجر من هذا او ذاك لان اجره على الله. ولعل هذه الاية الكريمة تختصر ما نريده في حياتنا الدنيا “قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين”.

اخيرا فان الايمان بالله وان كان لا يفيد او يضر الله فان مجرد اطاعة اوامره ستدر علينا بالمنافع المادية والنفسية والروحية في الدنيا. وتقرب لنا حتى المستحيل لان الله هو واضع نواميس وقوانين الارض والسماء فلا يعجزه شيء. يتدخل احيانا كثيرة خرقا للنواميس لمصلحة المؤمنين او لعذاب الظالمين. اما الجزاء الاوفى في الاخرة فهو الحياة الابدية في جنات الخلد التي اعدها لعباده الاتقياء الشاكرين الصابرين.

الدكتور نصيف الجبوري