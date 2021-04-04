نائبة عن سنجار: قوات غير رسمية تعيق عودة النازحين إلى القضاء

اتهمت نائبة عن سنجار، أمس السبت، “قوات غير رسمية” بإحداث اضطرابات أمنية في القضاء، وتحدثت عن عودة عكسية للنازحين حصلت مؤخراً باتجاه المخيمات. وقالت النائبة خالدة خليل، في حديث إلى (المدى)، إن “الجميع يعول على اتفاق سنجار الموقع بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بأنه سيحافظ على الاستقرار داخل القضاء”.

وأضافت خليل، أن “اخراج القوات غير الرسمية من القضاء يعد واحداً من البنود المهمة أيضاً، لكن للأسف لا توجد خطوات فعلية حقيقية على أرض الواقع بهذا الشأن”. ولفتت، إلى أن “تلك القوات، التي هي غير مسجلة في وزارتي الدفاع أو الداخلية أو تابعة بنحو رسمي للحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان، ما زالت موجودة وهي التي تعيق عودة النازحين إلى القضاء”. وأوردت خليل، أن “عودة عكسية للنازحين إلى المخيمات مرة أخرى قد حصلت؛ بسبب تلك القوات وما تتحمله من خروق أمنية”.

وشددت خليل، على أن “أهالي سنجار يطالبون بتطبيق أول بند من الاتفاق المتعلق بالجانب الأمني، ومن ثم البنود الأخرى تأتي لاحقاً المتضمنة الإدارة وتوفير الخدمات”. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أكدت في 25 من آذار 2021، أن اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان دخلت حيز التنفيذ بتطبيق كافة بنودها.