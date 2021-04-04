19 زلزالاً ضربت العراق في شهر واحد!

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أمس، التقرير الشهري الخاص بخارطة النشاط الزلزالي داخل العراق والمناطق المجاورة.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي حسنين جاسم محمد في بيان إن «العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (19) زلزالا منها عشر هزات داخل العراق وهزتان أخريان في سوريا قرب الحدود العراقية-السورية وسبع هزات داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق».

وأضاف أن «النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في قضاء خانقين، محافظة ديالى وقضاء كلار، محافظة السليمانية ومحافظة ميسان/ العمارة، فضلا عن تسجيل هزات أرضية اخرى في مناطق قريبة ومجاورة للعراق».

وأشار بيان النقل إلى أنه «تمت ملاحظة خلو المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق».

وذكر البيان أن «مجموع التقارير الصادرة والخاصة بالهزات الآنية وصل الى (6) تقارير وكانت معظم هذه الزلازل قد تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مواقع حدوث تلك الهزات ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية في المنطقة».