افتتاح دار القضاء في جلولاء

ديالى / إعلام القضاء

أعلن مجلس القضاء الاعلى افتتاح دار قضاء جديدة في جلولاء بعد افتتاحها من قبل السيد رئيس محكمة ديالى الاتحادية القاضي حسين كاظم وسمي وبحضور عدد من السادة نواب رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية والمدعي العام.

وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “دار القضاء في جلولاء تم اعادة بناءها من جديد بتوجيه من مجلس القضاء الاعلى وبمساهمة من اهالي الناحية الذين قدموا تبرعاتهم للمشاركة في انشاءها بعد ان تم تدميرها بالكامل من قبل عصابات داعش الارهابية اثناء سيطرتها على الناحية”.

وأضاف المراسل أن “البناية الجديدة تضم محاكم البدءاة والاحوال الشخصية والتحقيق والجنح”.

وفي حديثه أشار رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية أن “هدف مجلس القضاء الاعلى وجود محاكم وابنية تليق بهيبة القضاء العراقي والمواطن وتسهم في تقديم الخدمة القضائية باستخدام النظم الالكترونية والادارية والتحقيقية المميزة”.