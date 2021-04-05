افتتاح شارع بإسم رئيس وزراء بريطاني سابق في العاصمة أربيل

بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور القرار 688 وإقامة المنطقة الآمنة لحماية شعب اقليم كوردستان (منطقة الحظر الجوي) من قبل مجلس الامن الدولي في عام 1991، ولدوره الكبير في مساعدة الإقليم وإقرار المنطقة الآمنة ، تم تسمية وافتتاح شارع باسم رئيس وزراء بريطانيا الاسبق جون ميجر ، وسط العاصمة اربيل.

وفي مطلع أبريل نيسان 1991 قدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه إدانة القمع العراقي للكورد في كوردستان عقب الانتفاضة الشعبية على النظام. وطالب القرار العراق بالكف عن ملاحقة الكورد واحترام حقوق الإنسان، كما حث هيئات الإغاثة الدولية على التجاوب مع احتياجات اللاجئين الكورد الذين توجه نحو مليون شخص منهم إلى إيران وتركيا في هجرة جماعية ، كما حث العراق على السماح للهيئات الإنسانية بالحرية الكاملة في توصيل المساعدة إلى أي عراقي في حاجة إليها.

وفرض مجلس الأمن الدولي آنذاك حظراً جويا في العراق عند خط العرض 36 شمالاً، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر في قاعدة أنجرليك التركية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الاسبق جون ميجر قد لعب دورا مهماً بالاضافة الى مبادرة الرئيس ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ‬‫ﺍﻟﺭﺍﺤﻝ فرنسوا ميتران وزوجته الراحلة دانيال ميتران التي توصف في كوردستان بـ«أم الكورد»، في مساعدة الإقليم وإقرار المنطقة الآمنة للكورد من قبل مجلس الامن عام 1991 إبان الهجرة المليونية.

وكوفاء لهم على هذه المواقف الداعمة للكورد، وبحضور المسؤولين في إقليم كوردستان وبمشاركة قناصل عدد من الدول ، تم افتتاح شارع السير جون ميجر وسط العاصمة اربيل، بالاضافة الى افتتاح شارع آخر باسم (نواي ارام) المنطقة الآمنة بهذه المناسبة، امام حديقة باركي منارة.

يذكر ان جون ميجور ولد يوم 29 مارس/آذار 1943 في جنوبي لندن لعائلة محدودة الدخل، ودخل العمل السياسي عام 1968 مع حزب المحافظين وفاز في الانتخابات المحلية، وفي عام 1979 (السنة نفسها التي فازت فيها مارغريت ثاتشر برئاسة الوزراء) فاز ميجور بمقعد عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، ليتولى بعد ذلك العديد من المناصب المهمة مثل وزارة المالية (1987-1989)، ووزارة الخارجية عام 1989، حتى أصبح رئيسا للوزراء في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1990 واستمر إلى عام 1997.

من أهم إنجازاته محادثات السلام مع الجيش الجمهوري الإيرلندي عام 1993 التي قادت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة البريطانية في أغسطس/آب 1994.