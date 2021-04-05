بسم الله الرحمن الرحيم

العراق عمقه (الامتداد الخليجي).. ولنعم الهاشمي الخفاجي.. (لمتى تبررون الفشل وتضعونه بعلاكة الوهابية)؟

العرب الشيعة بالعراق معظمهم يرحبون باتجاه العراق للعمق الخليجي.. ولكون دول الخليج مدن راقية بعمرانها ورفاهيتها.. ونهوضها.. وهذا ما يدفعهم لحذو حذو دول الخليج للنهوض بالعراق وبوسط و جنوب خاصة.. وكذلك لثراء دول الخليج وما ينعكس باستثمارات بمليارات الدولارات بالعراق.. بنفس الوقت العرب الشيعة يشعرون بالخوف ولا يرحبون بتوجه الكاظمي (لمصر والاردن) لمخاطر تدفق سونومي مليوني مصري بحجة العمالة السيئة الصيت المصرية.. في وقت ملايين العراقيين تحت خط الفقر و عاطلين عن العمل.. ولكون مصر والاردن ليست دول متقدمة من جهة ولا هي دول ناجحة بالعمران والنهوض عكس دول الخليج .. ولا هي اي مصر والاردن من الدول الغنية حتى تستثمر بالعراق..

وكذلك (مصر لا تختلف عن ايران)

فكما ايران وضعت فيتوا على اي نهوض بمجال الطاقة والصناعة النفطية والصناعة والزراعة بالعراق.. كذلك ايران.. فالمصريين يصرحون بانهم سوف يصدرون الكهرباء للعراق اي حالهم حال ايران؟ اي بكلا الحالتين العراق غير مسموح له بناء محطات كهربائية تسد حاجته.. وكذلك المصريين يصرحون بانهم سوف ياخذون نفط عراقي مخفض السعر.. اضافة لنفط عراقي سوف يصنع في مصر ويعاد منتجات نفطية للعراق، اي لن يسمح للعراق بنهوض قطاعاته الصناعية النفطية.. فعلى ماذا يطبل ذيول مصر للاتفاقية مع القاهرة .. و التاريخ الاسود للمصريين بدعم الانقلابات الدموية وتزويد مليشيات الحرس القومي برشاشات بور سعيد المصرية التي فتكت بعشرات الالاف العراقيين بزمن المقبور سيء الصيت جمال عبد الناصر المصري..

اما من يدعي بان السعودية ارسلت الالاف الانتحاريين والارهابيين للعراق، نسال.. من اين جاء هؤلاء بعد 2003.. اليس من سوريا بشار الاسد؟ ثم عشرات الالاف الارهابيين جاءوا للعراق بعد 2003 من معظم جنسيات العالم.. منهم 11 الاف ارهابي تونسي مالكي المذهب.. والالاف مؤلفة من الارهابيين المصريين الذين تزعموا التنظيمات الارهابية بالعراق كابو ايوب المصري زعيم القاعدة بالعراق وابو عبد الرحمن المصري مفتي القاعدة بالعراق وابو يعقوب المصري المسؤول العسكري للقاعدة بالعراق.ِ. وغيرهم الكثير.. فاين غيرة (نعيم الهاشمي الخفاجي) واتباع ايران من هؤلاء؟

واليس الايرانيين تسببوا بقتل 500 الف شاب ورجل عراقي بحرب الثمانينات بحرب اصر السيء الصيت الخميني حاكم ايران عليها باعترافه شرب السم الزعاف اهون لديه من انهاء الحرب.. فاين غيرتكم على دماء شيعة العراق.. ورجاله اهل الرافدين يا شيعة ماما طهران؟

وكفى نفاق بذيول ايران.. يعادون السعودية بدعوى هناك من يحمل الجنسية السعودية انخرط بالارهاب بالعراق.. ولكن لا يعادون النظام السوري والسوريين الذين ارسلوا عشرات الالاف الانتحاريين والارهابيين للعراق بعد 2003 وبدعم من النظام السوري باعتراف نوري المالكي رجل ايران بالعراق الذي اتهم نظام بشار الاسد بدعم الارهاب وتدريب الارهابيين من كل دول العالم بمعسكرات سوريا وارسالهم للعراق..

فلمتى يا نعيم الهاشمي الخفاجي تضعون الاخرين علاكة للفشل؟

– تجعلون فتاوى التكفير سبب بالارهاب بالعراق.. بالله عليكم كيف تحكمون؟؟ فلماذا فتاوى التكفير للشيعة لم تؤدي لاضطرابات بجمهورية اذربيجان ذات الغالبية الشيعية ويحكمها شيعة؟ لماذا لم يؤدي لاضطرابات في ايران او دول الخليج نفسها التي تحوي ملايين الشيعة العرب بالمنطقة الشرقية؟؟ الجواب/ لان الارهاب لم يكن يصل للعراق لولا التحالف السوري الايراني الداعم للارهاب بعد 2003 بالعراق باعتراف المالكي.. حيث الحدود السورية كانت المورد الاكبر للارهابيين والانتحاريين والمفخخات للعراق باشراف المخابرات السورية العلوية المدعومة ايرانيا.

لان الارهاب لم يكن يتغول بالعراق لولا عملاء ايران ومليشياتها و احزابها التي حكمت العراق فسادا منذ 2003.. فالفساد تسبب بالبطالة المليونية وسوء الخدمات والوضع الامني المزري والمليشيات والارهاب.. (فلو عملاء ايران لم يكونون فاسدين لما وطئ الارهاب ارض الرافدين)..

– تدعون بان السعودية رفضت اسقاط صدام عام 1991؟؟ في وقت بوش الاب بمذكراته اعترف بان سبب عدم اسقاط صدام هو نصيحة من الرئيس السوري حافظ الاسد .. (يشير بوش الاب: اخبرني الرئيس الراحل حافظ الاسد انه ليس مع احتلال العراق للكويت.. قائلا انتم الان ستدخلون الى الكويت لاخراج القوات العراقية ولكن عليكم الا تدخلوا العراق بعد ذلك. بل ان تنسحبون من المنطقة فور تسليم الكويت لحكومتها.. لانكم اذا دخلتم العراق ستعجزون عن الخروج منها)؟

– لماذا لم تبحث في انتفاضة اذار 1991 فهل تريد من امريكا ان تدعم انتفاضة لشعب يرفع شعارات الموت لها؟؟ ويرفعون صور حاكم اجنبي خميني المعادي لامريكا بوسط وجنوب العراق.. مالكم كيف تحكمون؟

– تدعون بان الفشل باسقاط صدام بدعوى (الدعم الخليجي والامريكي) لصدام؟؟ في وقت كل تسليح صدام كان روسيا سوفيتيا.. وروسيا رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير.. ثم هل كنتم تريدون من المجتمع الدولي ان لا يدعم العراق بحرب الثمانينات.. حتى يسقط لقمة سائغة بيد الطامعين الايرانيين والخميني منذ الثمانينات؟؟

– لماذا لا تلوم المعارضة الفاشلة المحسوبة شيعيا التي تبنت مصالح ايران القومية العليا .. وتبنت شعارات ايرانية كشعارات العداء لامريكا في وقت العراق وشيعته العرب بامس الحاجة للمجتمع الدولي ومنه امريكا لدعمها لاسقاط صدام.. في وقت الاتحاد السوفيتي كان داعم لصدام..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم