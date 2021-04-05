بمشاركة مسرور بارزاني .. حدث عالمي احتفاءً بالذكرى الـ30 لصدور القرار 688

قدمته فرنسا الى مجلس الامن في 1991

بمناسبة مرور 30 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي اعتمد في 5 أبريل/ نيسان 1991،وتم بموجبه فرض منطقة حظر جوي لحماية الشعب الكوردي من هجمات طائرات النظام السابق ، يشارك رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني في حدث يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة .

بمناسبة مرور 30 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي اعتمد في 5 أبريل/ نيسان 1991،وتم بموجبه فرض منطقة حظر جوي لحماية الشعب الكوردي من هجمات طائرات النظام السابق ، يشارك رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني في حدث يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة .

وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً جويا عراقياً عند خط العرض 36 شمالاً، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر في قاعدة أنجرليك التركية، وامتر الحظر حتى سقوط النظام العراقي السابق.

وقدمت مشروع القرار 688 من قبل فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه إدانة القمع العراقي للكورد في كوردستان عقب الانتفاضة الشعبية على النظام . وطالب القرار العراق بالكف عن ملاحقة الكورد واحترام حقوق الإنسان كما حث هيئات الإغاثة الدولية على التجاوب مع احتياجات اللاجئين الكورد الذين توجه نحو مليون شخص منهم إلى إيران وتركيا في هجرة جماعية ، كما حث العراق على السماح للهيئات الإنسانية بالحرية الكاملة في توصيل المساعدة إلى أي عراقي في حاجة إليها.

وإلى جانب مشاركة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني في الحدث، الذي سينطلق في الـ 8 من الشهر الجاري والذي سيلقي خلاله كلمة مصورة ، سينضم مسؤولون سابقون بريطانيون وحاليون و”مجموعة كوردستان” في البرلمان البريطاني الى الحدث .

كذلك سيلقي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق السير جون ميجر، والذي يعد أحد الأصدقاء المقربين من الكورد والذي لعب دوراً محورياً في تحديد منطقة الحظر، كلمة بالمناسبة.

ومن المقرر أن يشارك في الحدث مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي، ووزير اللقاحات في بريطانيا الكوردي الأصل ناظم الزهاوي ، وممثل حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا جمال طاهر.

كما سيشارك في الحدث أيضاً القنصل العام البريطاني لدى أربيل جيمس ثورنتون وكل من السياسي البريطاني المحافظ روبرت هالفون ورئيس المجموعة الكوردستانية في البرلمان البريطاني غاري كينت، فضلاً عن نواب آخرين في البرلمان البريطاني.

وينطلق الحدث في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت لندن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.