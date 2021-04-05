تعزيز العلاقات الثنائية على طاولة الكاظمي وآل مكتوم

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي مشاهد من الاستقبال الرسمي للكاظمي في الإمارات.

ووفق المكتب الإعلامي، فقد بحث الكاظمي مع الشيخ آل مكتوم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات.

من جانبه قال محمد بن راشد ال مكتوم عبر تويتر: «استقبلت اليوم أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق، وتباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين».

وأضاف أن «العراق بلد ليس كبقية البلدان، هو فجر الحضارة البشرية.. في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة»، آملا بأن «يعود بإذن الله لأنه عبر ٧ آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة».