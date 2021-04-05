مباحثات عراقية خليجية تدشن مرحلة الشراكة البنّاءة

الكاظمي وآل مكتوم يناقشان التعاون المشترك

يواصل العراق حراكه الدبلوماسي مع دول الخليج ، لتدشين مرحلة من التعاون الوثيق والشراكة البناءة التي ستسهم في تطوير العلاقات، وتعزز التكامل الاقتصادي مع المحيط العربي ، حيث لاقت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى الامارات وقبلها الى السعودية، ترحيبا برلمانيا كبيرا. وناقش الكاظمي مع رئيس الامارات وحاكم دبي حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات، وذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء الرسمية الى الامارات ). كما ناقش الكاظمي مع ولي عهد ابو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في الامارات محمد ابن زايد ، اوضاع المنطقة وعودة العراق للعب دور التهدئة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ) امس ان (الكاظمي التقى ابن زايد ، وذلك في اطار زيارته الى الامارات ،حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الاوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار)، واشاد ابن زايد (بخطوات الحكومة العراقية الاصلاحية والهادفة لتطوير الإقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، كما ثمن دور العراق في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار). والتقى الكاظمي، خلال الزيارة ،مجموعة من الشركات الاماراتية ورجال الأعمال. واكد الكاظمي خلال الاجتماع، ان (العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة ادت الى تاخر التنمية والخدمات)، مبينا ان (الحكومة اتخذت اجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعافي تدريجي للاقتصاد العراقي)، داعيا الشركات الاماراتية ورجال الأعمال الى (الاستثمار في العراق ، وان هناك اجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات امام الشركات المختلفة). ووصل رئيس الوزراء الى الامارات امس وكان بأستقباله ابن زايد في قصر الوطن وسط ترحيب حافل بإطلاق 21 اطلاقة مدفعية . وكان وزير الصحة حسن محمد التميمي قد ناقش امس الاول مع نظيره الاماراتي في ابوظبي ، افاق التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين. واكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ان السلطة التشريعية ستبدأ بزيارات برلمانية الى العديد من الدول العربية التي أبرمت فيها اتفاقيات بغية رعاية تلك الاتفاقيات وتطبيقها بما يخدم المصالح العليا للجميع، فيما اشار نائب اخر الى استعداد مجلس النواب لتشريع اي قوانين تحتاجها الحكومة وتصب في مصلحة العراق وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول. وفي السياق ذاته ، تعتزم شركة الخطوط الجوية العراقية بدء تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأول من ايار المقبل.وذكر بيان للشركة تلقته (الزمان) امس ان (خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي سيفتتح ذهابا وإيابا في الأول من أيار المقبل).

وناقش الكاظمي امس الاول في بغداد، مع نائب رئيس الاتحاد السويسري اجنازيو كاسيس والوفد المرافق له ، سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وآفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، و كذلك خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد. وذكر بيان امس ان (اللقاء بحث طرق تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق، ودعم سويسرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب، بما يؤكد مشاركة أوسع للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة في سوق العمل العراقية)، واضاف ان (الجانبين استعرضا التعاون في المجال الإنساني في ما يخص ملف النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم بما يعزز الجهود الرامية الى تجاوز الآثار التي خلّفها الإرهاب). من جانبه ، اثنى كاسيس على (الدور الذي يضطلع به العراق في بناء جسور الثقة بالمنطقة، وهو دور مهم لتحقيق الاستقرار الاقليمي بالمنطقة وتعزيز السلم والإزدهار فيها).

كما التقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع كاسيس العلاقات الثنائية بين بغداد وبيرن، وسبل ترسيخها في إطار تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين، والعمل على تفعيل اللجنة العراقـية- السويسرية المشتركة. وقال بيان للوزارة امس ان (الجانبين وقعا مذكرة تفاهم للمشاورات السياسيّة ، وبحثا اوضاع النازحين والمهاجرين وطالبي اللجوء من بلدان الشرق الأوسط، ومن بينها العراق)، مؤكدين أنه (من الضروري إيجاد آليه محددة للحوار بشان هذه النقط، وإطلاق الأموال العراقـية المجمدة في البنوك السويسرية).