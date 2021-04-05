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مركز بغدادللاتحاد الوطني يضع أكليلا من الزهور على نصب شهداء الكورد الفيليين

أقام مركز بغداد صباح اليوم الاحد مراسيم الذكرى ال٤١ ليوم الشهيد الفيلي ، حيث قامت السيدة رابحة حمد مسؤولة المركز بوضع أكليلا من الزهور على نصب الشهداء الكورد الفيليين وسط العاصمة بغداد وقراءة الفاتحة على ارواح المغيبين بمشاركة عوائل الشهداء واستذكر الحاضرون الأوقات العصيبة التي مروا بها آنذاك من إسقاط الجنسية ومصادرة أملاكهم وحجز ابناءهم الذي غيبهم النظام الاجرامي البائد بالاسلحة الكيمياوية وهو ينتظرون السلطات منذ ١٨ عاما بايجاد رفاتهم .

هذا وشارك في المراسيم الدكتور مجيد حمد مسؤول العلاقات الوطنية للاتحاد وبحضور اعضاء وكوادر مركز بغداد للاتحاد الوطني وجمع كبير من عوائل الشهداء والسادة الضيوف

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