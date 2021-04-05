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نيمار يُبلغ لابورتا برغبته في العودة إلى برشلونة

يبقى الجدل مستمرا حول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وإمكانية تمديد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان، والذي سينتهي في صيف 2022.

وأشارت صحيفة ARA الكتالونية في تقرير لها، إلى أن نيمار عطّل مفاوضات تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، لأنه لم يعد متأكدا أن ليونيل ميسي، ينوي الرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية تعاقده في الموسم الجاري، ليجاوره داخل النادي الفرنسي.

ولفتت إلى أن نيمار قبل أشهر قليلة، كان يشعر أن “ليو” سيكون خارج البارسا، لكن المؤشرات حاليا تسير نحو تمديد النجم الأرجنتيني ارتباطه بالعملاق الكتالوني.

وتابعت الصحيفة “لهذا السبب، طرق نيمار أبواب برشلونة مجددا من خلال بعض المحيطين به، ونقل اللاعب البرازيلي للإدارة الجديدة للبارسا، أنه على استعداد للعودة وتخفيض راتبه للتاقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد”.

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