Elipseby Allurion

د. سمير رحماني

استشاري الجراحة العامة والجراحة بالمنظار وجراحة البدانة لدى مستشفى ومراكز نوفومد الطبية

الدكتور سمير رحماني هو استشاري مؤهل في المملكة المتحدة بمجال الجراحة العامة والجراحة بالمنظار وجراحة البدانة. ويُعد رحماني من السبّاقين في تطبيق مجموعة من التقنيات المبتكرة لجراحات إنقاص الوزن وإجراءات الحد الأدنى من التدخل الجراحي، بالإضافة إلى تخصصه بعلاج الاضطرابات المرتبطة بزيادة الوزن مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والتهاب المفاصل وانقطاع التنفس أثناء النوم والشخير والعقم وكيسات المبيض وغيرها. ويتولى الدكتور سمير حالياً منصب استشاري الجراحة التنظيرية والعامة وجراحة البدانة ضمن مستشفى ومراكز نوفوميد الطبية في دبي، حيث انتقل من المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المرضى في الوصول لوزن صحي تمهيداً لحياة أفضل، حيث يعاني 2 بين كل 3 أشخاص في الإمارات العربية المتحدة من الوزن الزائد بالاستناد إلى دراسة استقصائية أجرتها Allurion عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولعدم كفاية الحمية الغذائية لتحقيق النتائج المرجوّة بالنسبة للعديد من الأشخاص، انضمّ رحماني

إلى Allurion في مطلع عام 2020، لمساعدة المرضى في الحصول على الوزن الأمثل من خلال برنامج بالون Elipse من Allurion المتوافر في مستشفى ومراكز نوفومد الطبية، وهو بالون المعدة الأول والوحيد في العالم الذي يساعد على إنقاص الوزن بدون إجراء أي عملية جراحية أو تنظير أو تخدير لوضعه أو إزالته. وحتى اليوم، ساعد الدكتور سمير ما يزيد عن 5000 مريض في تحقيق أهدافهم ببلوغ وزن صحي عبر عمليات التدخل الأمثل لعلاج البدانة، كما حصل بفضل خبرته الواسعة على عضوية وزمالة كلية الجراحين الملكية في إنجلترا وغلاسكو عام 2006، ونال أيضاً شهادة الدكتوراه في الجراحة من جامعة ليدز وماجستير العلوم في الجراحة من جامعة هال. ويتميز رحماني بخبرة تعليمية واسعة في عدد من الجامعات المرموقة بالمملكة المتحدة، بما فيها كلية الجراحين الملكية في إنجلترا وجامعة هال ومدرسة كارديف للطب، بالإضافة إلى إجراء دورات وبرامج تدريبية في العديد من المستشفيات، ويواصل إجراء العمليات الجراحية لعلاج البدانة في المملكة المتحدة كل ثلاثة أشهر.

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ملاحظات للمحررين:

يُعدّ برنامج Elipse من Allurion الأداة الأولى والوحيدة في العالم لإنقاص الوزن دون إجراء جراحة أو تنظير داخلي أو تخدير. وهو عبارة عن كبسولة قابلة للبلع تتوسع في المعدة لتصل إلى حجم حبة الجريب فروت مما يتيح للمرضى فقدان 10 إلى 15% من وزن الجسم، بعد نحو 16 أسبوعاً. ويجمع برنامج Allurion بين الحل المعروف لبالون المعدة المبتكر وحزمة كاملة من طرق الدعم الرقمي والغذائي لمساعدة المرضى على تطوير أنماط حياة جيدة يمكن أن يلتزموا بها لفترة طويلة بعد انتهاء مدة العلاج بالبالون. ويمكن لمرضى البرنامج الاستفادة من دعم اختصاصي التغذية لمدة ستة أشهر، لضمان استمرار التغييرات التي تمت على نمط حياتهم، إلى جانب الاستفادة من خاصية مراقبة الصحة وقياس تركيب الجسم مع برنامج Elipse من Allurion.