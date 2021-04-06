النهج الوطني: مواد خطيرة أضيفت إلى الموازنة

أفادت كتلة النهج الوطني، أمس الاثنين، بوجود ثلاث مواد خطيرة في قانون الموازنة، مشيرة إلى أن وضعها جاء باتفاق الكتل السياسية للحصول على مكاسب مالية.

وقال النائب عن الكتلة مهند العقابي، في تصريح إلى (المدى)، إن “الموازنة كانت قد شهدت وضع ثلاث مواد تخلق مشكلة كبيرة قبل التصويت على القانون، وذلك بتوافق كتل سياسية للحصول على مكاسب مالية”.

وأضاف العقابي، أن “الكتل اتفقت على وضع نص في الموازنة يمنع نشر تعليماتها أمام الرأي العام، وهذا أمر مستغرب ويفتح الباب أمام العديد من الأسئلة”.

وأشار، إلى “استثناء خطير تم وضعه في الموازنة على قاعدة قانونية حاكمة، وهي وجوب عدم تجاوز العجز نسبة 3%”.

ولفت العقابي، إلى “إضافة قد حصلت لمبلغ 609 مليار دينار على باب الاستثمار، وجاء هذا التحرك نتيجة صفقات سياسية لدفع بعض الكتل على التصويت”.

وانتهى العقابي، إلى أن “الموازنة تتحدث عن 24 تريليون دينار خلال ثمانية أشهر تخصص للاستثمارات التنموية، فما الداعي من إضافة مبلغ جديد؟”.

وكانت كتلة النهج الوطني قد قاطعت جلسة التصويت على قانون الموازنة يوم الاربعاء الماضي 31/ 3/ 2021.