تهنئة أمير قبيلة خفاجة لـ د .احمد الخفاجي لتوليه منصب محافظ ذي قار

تهنئة الأستاذ د. أحمد غني الخفاجي لتوليه منصب محافظ ذي قار

نقدم لحضرتك أجمل وأرق التهاني بمناسبة توليكم منصب محافظ موطن ابراهيم الخليل ووطأة قدم أمير المؤمنين الإمام علي (ع) وانطلاق الحضارات السومرية ولكش .

نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قبيلتك فخوره بمنصبك أثناء خدمتك لمحافظة ذي قار الفيحاء المظلومة .

ونراك مثابرًا , جديرا , مقدامًا، مغامرًا للوقوف على معالجة مشاكل المحافظة وما يعانيه مجتمعها من عراقيل سواء في المؤسسات والدوائر أو إيجاد الحلول لطلبات الشباب في حصولهم على لقمة العيش الكريمة من خلال التحرك نحو إنشاء مشاريع أو إعادة المعامل وعملهم فيها وإرساء العدالة . ونتمنى أن يكون هدفكم الأسمى بناء البنية التحتية الاقتصادية للمواطن في ذي قار

نكرر تهانينا داعين لكم بالتوفيق والسداد .

الحاج الشيخ

عامر غني صكبان

أمير قبيلة خفاجة

5|4|2021م

22شعبان 1442هـ

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حرره الباحث والكاتب مجاهد منعثر منشد الناطق الرسمي باسم أمير قبيلة خفاجة