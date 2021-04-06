حياة طويلة في لحظات مكثفة : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

عندما سألني كم عمرك ؟ قلت له دعني احسب ..

أخرجت حاسبة الجيب و بدأت احسب :

ــ كذا لحظات ..كذا ساعات ..كذا يوم .. كذا مجموع ..أقصد العمر الصافي مما عشته بجذل وامتلاء ..

فاستغرب مندهشا وقال هذا قليل جدا بل حتى أقل من عمر رضيع .!..

ـــ حقيقة فهذا هو عمري الصافي أما عمري الإجمالي فلا يهمني بتاتا ..

وأضفتُ :

بالنسبة لي إن العمر لا يحتسب بأرقام أو تواريخ مجردة ، لكونها آزمنا آليا فحسب ، إنما بلحظات مكثفة من فرح وبهجة و غبطة مع إبهار جمال وإبداع و قراءات و سحر واكتشافات عوالم و أمصار مجهولة و بعيدة وأسرار طبخ لذيذة ذات نكهة مثيرة .. فهذا هو العمر الصافي الذي عشته حقا و حقيقة .. أما ما تبقى فمجرد رغوة فوق أمواج متبخرة و زائلة في أنهار أزمنة تذهب إلى حتفها عاجلا أم آجلا ، كزوائد أشياء أخرى ..