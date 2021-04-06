دعوة للشركات الإماراتية للاستثمار في 4 قطاعات بإقليم كوردستان

دعت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في 4 قطاعات بالإقليم، وخاصة في قطاعي الطاقة والزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية جمع كل من رئيس هيئة استثمار الإقليم محمد شكري ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي محمد هلال المهيري والقنصل الإماراتي في الإقليم أحمد الظاهري.

وقال شكري في تصريح له، إن الاجتماع بحث كيفية تشجيع الشركات الإماراتية للاستثمار في الإقليم ومجالات العمل.

وأضاف أن الإقليم مهيأ للاستثمارات من حيث الأرض والثروات الطبيعية والمواد الأولية والأيدي العاملة ذات الخبرة الجيدة، إضافة إلى الإجراءات القانونية.

وتابع بالقول: «نحن نرحب بالاستثمارات الاجنبية ومن بينها الإماراتية وسنقدم لها كل الدعم والتسهيلات الممكنة».

وأشار شكري إلى مجالات الفرص الاستثمارية التي وضعها أمام الجانب الاماراتي قائلاً: «لدينا العديد من الفرص وندعو الشركات الإماراتية للاستثمار في قطاعات البتروكيمياويات والسياحة والصناعة».

وأردف بالقول: «نرغب كثيراً في الاستثمار بالمجالات الزراعية، لأن إقليم كوردستان بحاجة ماسة إلى الاستثمار في القطاع».

وقال شكري، إن رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي والقنصل الإماراتي في أربيل عبرا عن استعدادهما لدعوة المستثمرين الإماراتيين للقدوم إلى الإقليم، مضيفاً «أبلغنا الجانب الإماراتي بأن لديهم مجموعة شركات متطورة في مجال الزراعة وسنقوم بتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع».

كما تابع حديثه بالقول، إن الجانب الاماراتي تمنى أن يستمر التعاون والتنسيق مع هيئة استثمار الإقليم للعمل على قدوم الشركات الاماراتية للإقليم.