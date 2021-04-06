شاهد .. باحثة موسيقية لبنانية تبدع بالغناء الكوردي

ظهرت الفنانة والباحثة الموسيقية المعروفة عبير نعمة في برنامج «على غير كوكب» الذي يذاع على قناة MTV اللبنانية، في أداء مدهش وهي تغني بعدة لغات، من بينها اللغة الكوردية.

عبير نعمة، فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، حائزة على جائزة الـ murex d’or ثلاث مرات، تتميز بأنها تستطيع غناء جميع الأنماط الموسيقية.

وسبق للفنانة والباحثة اللبنانية أن قدمت موسمين من وثائقي موسيقى الشعوب ethnopholia على قناة الميادين، وعرضت فيه أصول ونشأة الموسيقى من جميع البلدان التي زارتها والتقاليد والفنون الموجودة وارتباطها الوثيق مع موسيقى الشعوب .

كما قامت ببطولة عرض «أبيض وأسود»، وهو أضخم عمل مسرحي غنائي تم تقديمه بأحدث التقنيات الموجودة في العالم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، واختارتها هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتأليف وإعداد موسيقى جائزة الشيخ زايد للكتاب.

وقامت نعمة بإعداد وغناء موسيقى عمل المتنبي مسافرا أبداً وفيه قدمت مجموعة قصائد مغناة للشاعر المتنبي برعاية هيئة ابوظبي للثقافة و السياحة و رافقتها الأوركيسترا الفيلهارمونية البلغارية.

وهي أول فنانة عربية في الشرق الأوسط توقع عقد إنتاج مع الشركة العالمية Universal Music Mena.