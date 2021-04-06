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عالية نصيف تطالب مجلس الوزراء بإنصاف المحاضرين المجانيين بعد أن خذلهم البرلمان 

بت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء بإنصاف المحاضرين المجانيين بعد أن خذلهم مجلس النواب، مبينة أن هذه الشريحة تعرضت الى ظلم كبير وضاعت كل جهودهم وتم تجاهل معاناتهم .

وقالت في بيان اليوم :” ان المحاضرين المجانيين تحملوا أسوأ الظروف ومارسوا مهنة التعليم وخدموا الأجيال وهم لايمتلكون حتى أجور النقل، وكان كل طموحهم أن تتم مساواتهم بالمعلمين الذين هم على الملاك الدائم، وفي النهاية لم يحصلوا لا على عقد ولا راتب، وذهبت كل جهودهم هباء “.

وأضافت نصيف :” ان أقسى أنواع الظلم هو نكران الجميل، وهؤلاء المحاضرون وللأسف أنكرت الدولة فضلهم في عملهم التطوعي لعدة سنوات، وهذه سابقة لم تحصل في أية دولة، لأن المتطوع للعمل المجاني يجب أن تضعه الحكومة في أرقى مكانة في المجتمع وتكرمه مادياً ومعنوياً “.

وبينت :” ان على مجلس الوزراء أن يتدخل لإنصاف المحاضرين احتراماً للجهود التي بذلوها، علماً بأن غالبيتهم من عوائل فقيرة في أمس الحاجة الى الراتب ولا معيل لهم، وبالتالي من واجب الحكومة ان تنصفهم “.

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