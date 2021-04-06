مذكرة قبض بحق شخص أطلق النار على طليقته

أصدرت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، بيانا توضيحيا، بشأن مقطع فيديوي متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بإطلاق النار على طليقته داخل أحد المنازل في محافظة البصرة، كاشفة عن صدور مذكرة قبض بحقه عن جريمة الشروع بالقتل العمد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن «إخبارا ورد إلى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة إلى إطلاق نار من قبل طليقها الهارب؛ بسبب مشاكل شخصية».

وأضاف البيان، أن «شرطة المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد أن جرى تسجيل دعوى قضائية ضده واصدار أمر قبض بحقه عن جريمة الشروع بالقتل العمد، من قانون العقوبات».

وأشار، إلى أن «عملية تحري جرت لدار المتهم وهو حاليا مطارد»، مبينا أن «شرطة البصرة استنفرت كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل».

وأكد البيان، «عزم وزارة الداخلية على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين ولن تسمح بأن يقوم البعض بخرق القانون، وأن الاجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم إطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية».