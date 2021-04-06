Posted on by

مذكرة قبض بحق شخص أطلق النار على طليقته

أصدرت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، بيانا توضيحيا، بشأن مقطع فيديوي متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بإطلاق النار على طليقته داخل أحد المنازل في محافظة البصرة، كاشفة عن صدور مذكرة قبض بحقه عن جريمة الشروع بالقتل العمد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن «إخبارا ورد إلى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة إلى إطلاق نار من قبل طليقها الهارب؛ بسبب مشاكل شخصية».

وأضاف البيان، أن «شرطة المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد أن جرى تسجيل دعوى قضائية ضده واصدار أمر قبض بحقه عن جريمة الشروع بالقتل العمد، من قانون العقوبات».

وأشار، إلى أن «عملية تحري جرت لدار المتهم وهو حاليا مطارد»، مبينا أن «شرطة البصرة استنفرت كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل».

وأكد البيان، «عزم وزارة الداخلية على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين ولن تسمح بأن يقوم البعض بخرق القانون، وأن الاجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم إطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close