مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى الداخلية

ناشد آلاف المواطنين ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الايعاز الى وزارة الداخلية لانجاز معاملات البطاقة الوطنية ، وتسريع حصول المتقدمين عليها وانهاء معاناة تأخيرها ، منذ شهرين.

وقال ممثلون عنهم انهم راجعوا فروع دوائر الجنسية في بغداد منذ شهور، وقدموا مستمسكاتهم بقصد الحصول على البطاقة الوطنية ، ووصلت خطوات انجاز مرحلة التسليم، لكنهم مستغربون من تأخرتسليمها منذ نحو شهرين بحجة عدم وجود بطاقات، وتعذر انجاز الاف البطاقات نتيجة عجز الدائرة عن تأمين الكميات اللازمة .

واضافوا ان (دائرة الجنسية اوقفت ترويج معاملات الحصول على البطاقة الوطنية منذ اسبوعين ، نتيجة تراكم كميات المعاملات وتعذر الحصول على البطاقات)، وطالب المواطنون (وزارة الداخلية بكشف اسباب التأخير، والتحقق من حقيقة عجز الوزارة عن تأمين المستلزمات اللازمة لانجاز البطاقات الوطنية باعتبارها مستمسكا اساسيا في ترويج اي معاملة في دوائر الدولة).