اسطورة الارض … يونس بحري .

محمد علي مزهر شعبان

أي… ابن بطوطه والادريسي وكولمبوس ؟ واي جوال يتحدى.. من السندباد وكل ما رسمت أخيلة لاسطورة ؟ كل هؤلاء يتقزمون أمام أعجوبة لا يصدقها عقل، ولا تحدها قدرة . رجل صارع وصرع وديانها وقصباتها بصحراءها وجبالها، وكانه يريد ان يذرع كل الارض التي تواجد عليها بشر. فلم يدع نائية الا ولجها، يلفحه هجيرها، وتزمهره ثلوجها . انه حقيقة لمعجزة انسان وقدره . رجل يتكلم 17 لغة باتقان وامعان . رجل اعلامي وكاتب ومؤسس لعدة اذاعات ورحالة ورياضي ومؤلف وضابط . رجل احترمه الاباطره والرؤساء وألهة الحروب، وأرجف عتاة الرجال من السياسين . أسس أخطر اذاعة في عهد الحرب الكونية فتفوق على بي بي سي، واثار انتباه العرب لسماع اذاعة برلين العربية، مرتجلا في خطبه الرنانة، قاذعا ملوكا ورؤساء في فترة، وفي اخرى يكون في احضانهم . حكم عليه في الاعدام مرات، وينفذ منها بذكاء المتمكن المعزز المكرم .

رجل احتار اهل زمانه فيه روساؤهم قبل رعيتهم . جدل في تنوع قدرة الرجل وتمكنه في اختصاص مارسه . سياسي فهو القريب الى هتلر وموسيليني وعبد العزيز وناصر، منح رتبة مارشال في الجيش الالماني. رجل دين ليكون مفتي في اندونسيا وامام جامع باريس . صحفي ترأس ادارة صحف في عديد من مشارق الارض ومغاربها . رحالة اخترق الفيافي مرة على الارض مشيا من ايران الى الهند اواندونيسيا والصين واليابان . ركب البحار وسارت به السفن الى امريكا وكندا، ورجع من تفوق على كولومبس وابن ماجد ليعبر الى اوربا بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا، حيث لتكون محطته الاشهر، وتحرك فيها تحرك القريب لكل القيادات الالمانيه، ليعلن ” هنا برلين حيٌ العرب” وبعد انطفاءة جهنم هتلر، عادت به الاهواء والانتماء ليكون اقرب الناس الى عظماء كتاب مصر ليكون مع البارزين لمن اختط لهم يراع . قرر المغادره منها الى الكويت والسعوديه، مارا بكل مدنها مشيا على الاقدام نجد والاحساء وعسير ليصل الى اليمن . مضى يلتقي الائمة والامراء، ليعبر البحر الاحمر، نحو ارتيريا ثم الحبشة للسودان ليعبر الصحراء الكبرى مشيا على الاقدام ليزور اغلب مدن شمال افريقيا . هل تصدق ان رجلا يقف مرة ليشاهد دولا تقدم سباحيها لعبور ” بحر المانش” وبدون مقدمات ولا تدريبات يحمل علم العراق وينزل البحر ليتقدم على المتنافسين في سابقة ربما تكررت فيما بعد للسباح ” علاء الدين النواب” .

اي طاقة يحمل هذا الرجل ؟ وسؤالي في خصوص خصوبة هذا الرجل الخارقه . تزوج يونس بحري 100 امراءه زواجا شرعيا، وانجب اكثر من مئة ولد، وقد هنأه الملك غازي بولادة ابنه ” الستين ” ومن ألمع اولاده من زوجته الاولى… منى يونس الدكتورة في علم النفس في جامعة بغداد، وصار لؤي دكتوراه في علوم الكيمياء في الولايات المتحدة أما سعدي فاشتهر كمحامي وحقوقي، ومن أولاده الفنان العراقي المعروف هاني هاني، وقائد القوات البحرية رعد يونس بحري في دولة الفلبين . يقول يونس بحري بعد أن سئل عن هذا الكم الهائل من الزيجات وهومسلم حيث اجاب : أنا لم أتبع إلا الشرع، ولم أنكح إلا كما جاء في القران( إمساك بمعروف وتسريح بإحسان )

أسس اذاعة الزهور واصبح الصديق المفضل للملك غازي، وقد ثار غضبه لمقتل الملك مما اسس لاحراج كبير بينه ونوري السعيد والبريطانيين، وتغلفت صحيفته بالسواد متهما بريطانيا بمقتله، مما اثار غضبا جماهيريا ادى الى مقتل القنصل البريطاني في الموصل” مونك ميسن” نعم يونس بحري اسطورة وقد نختلف في ميوله السياسيه، وتقلبات مزاجه حتى اتهمه احد اولاده بانه الجاسوس العالمي الاوحد، لكننا حقا نقف امام اسطورة من القدرات بتلون فنونها وشعبها . انه يونس صالح الجبوري . العراقي الذي يمتلك 15 عشر جنسيه، ومن الاحفاد ما تجاوز الالف . نتكلم عن طاقة عراقيه، اتسائل من يملكها في رعيل حكام العراق من عبد الرحمن النقيب مرورا للمقبور لفتية العهد الجديد ؟ولد في مدينة الموصل 1904 مكث يونس بحري أواخر أيامه في بغداد في بيت زميله الصحفي نزار محمد زكي (الذي كان مدير مكتب وكالة الأنباء في بيروت)، وتوفي في مستشفى الراهبات ببغداد يوم 30 أيار/مايو 1979، ودُفِن في مقبرة الغزالي، ولقد دفنته البلدية على نفقتها حيث مات فقيراً مُعدما